Новый Ford Focus получит технологию обнаружения ям на дорогах

Американская компания пытается минимизировать ущерб, который могут принести различные выбоины на дорогах.

Современные водители по всему миру хорошо знают, что ямы на дорогах могут сильно повредить шины и даже подвеску, тем сам вынудить потратить очередную круглую сумму на автомобиль. Именно поэтому Ford желает оградить своих клиентов от такой участи и оснастить новый Focus технологией обнаружения выбоин. Таким образом, транспортные средства, чувствуя, что колесо вскоре упадет в яму, успевают настроить подвеску и принести меньше повреждений машине.

«Наши инженеры всегда ищут самые поврежденные дороги, чтобы действительно проверить нашу систему по максимуму. Но мы все больше и больше мы замечаем, что неровные дороги сами находят нас» — заявил Гай Матхот, менеджер по динамике Ford Focus и добавил: «Выбоины — это проблема, которая не исчезнет в ближайшее время, но с нашей передовой технологией для совершенно нового Focus мы сможем уменьшить их влияние».

Отмечается, технология обнаружения выбоины Focus, что будет доступна уже этим летом, регулирует реакцию подвески в режиме реального времени (каждые две миллисекунды).