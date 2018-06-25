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Новый Ford Focus получит технологию обнаружения ям на дорогах
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Новый Ford Focus получит технологию обнаружения ям на дорогах 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Американская компания пытается минимизировать ущерб, который могут принести различные выбоины на дорогах.
Современные водители по всему миру хорошо знают, что ямы на дорогах могут сильно повредить шины и даже подвеску, тем сам вынудить потратить очередную круглую сумму на автомобиль. Именно поэтому Ford желает оградить своих клиентов от такой участи и оснастить новый Focus технологией обнаружения выбоин. Таким образом, транспортные средства, чувствуя, что колесо вскоре упадет в яму, успевают настроить подвеску и принести меньше повреждений машине.
«Наши инженеры всегда ищут самые поврежденные дороги, чтобы действительно проверить нашу систему по максимуму. Но мы все больше и больше мы замечаем, что неровные дороги сами находят нас» — заявил Гай Матхот, менеджер по динамике Ford Focus и добавил: «Выбоины — это проблема, которая не исчезнет в ближайшее время, но с нашей передовой технологией для совершенно нового Focus мы сможем уменьшить их влияние».
Отмечается, технология обнаружения выбоины Focus, что будет доступна уже этим летом, регулирует реакцию подвески в режиме реального времени (каждые две миллисекунды).
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