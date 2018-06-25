Почему свечи зажигания следует менять при первых признаках износа?

Отвечает Эксперт Сергей ФЕДОРОВ Роль свечей зажигания в автомобильном двигателе трудно переоценить. Если они выйдут из строя мотор просто не заведется. Даже если одна из свечей, а в двигателе их чаще всего 4 штуки, испортится, вы сразу это почувствуете — ведь один цилиндр априори не будет работать. Мало того, выработав свой ресурс, эти важные элементы системы зажигания могут нанести огромный вред силовому агрегату. Вообще-то, срок замены свечей для каждого автомобиля прописан в инструкции по его эксплуатации. Обычные свечи, их еще называют классическими, предписано обновлять каждые 30 000-40 000 км. А вот срок службы свечей с платиновым или иридиевым напылением электродов составляет 90 000 — 100 000 км пробега. Естественно, эти детали могут выйти из строя раньше или позже — все зависит от условий, в которых трудится машина, и качества заливаемого топлива. Поэтому сервисмены рекомендуют менять их превентивно, независимо от состояния, после определенного километража, который обычно совпадает с отмеченным в инструкции по эксплуатации. Однако многие владельцы обновляют эти детали только тогда, когда проявляются настойчивые признаки их износа. Почувствовать это не так сложно. Мотор начинает капризничать, плохо заводится или запускается после нескольких попыток. А при работе, что называется, «троит» — агрегат работает на трех цилиндрах из четырех (на двух из трех или на пяти из шести и т.д.). При этом водитель не может не заметить потерю тяги мотора и увеличившийся расход топлива. Вот этого допускать никак нельзя. Как только стали проявляться первые симптомы неисправности свечей зажигания, спешите в сервис на их замену. Дело в том, что эти изношенные детали тянут за собой выход из строя индивидуальных катушек зажигания, которые стоят от 2500 до 8500 руб. за штуку. Пропуски зажигания негативно отражаются на работоспособности блока управления двигателя. Не стоит, наверное, объяснять какую роль выполняет этот узел в жизни мотора. Да и ценник на него гуманным вовсе не назовешь — от 25 000 до 48 000 руб., а на премиальные и спортивные модели и гораздо больше. Свечная аритмия негативно влияет и на нейтрализатор. Несгоревшее топливо попадает в его соты и накапливается там, а с повышением температуры воспламеняется. Из-за чего катализатор постепенно разрушается, а стоит он от 55 000 руб. Но самым плачевным последствием изношенных свечей может оказаться детонация двигателя. В результате этого явления обгорают кромки поршней и прокладки блока цилиндров, выходят из строя детали цилиндро-поршневой группы. В общем, мотор быстро приходит в негодность. Поэтому возьмите за правило менять свечи превентивно или при первых тревожных сигналах износа. Иначе экономия выйдет боком — ремонт потянет на порядок больше, чем стоимость комплекта новых деталей.

Экономия на свечах обойдется дорогостоящим ремонтом мотора

Признаки изношенных свечей

Мотор заводится после нескольких попыток Теряется тяга Увеличивается расход топлива Двигатель «троит» — не работает один или два цилиндра

Последствия выработки ресурса

Выходят из строя катушки зажигания Сгорает блок управления двигателем Замена нейтрализатора Ремонт мотора после детонационного стресса