И все-таки он едет: тест-драйв Skoda Kodiaq 1,4 (150 л.с.) DSG-6 4×4 (Российская сборка)

Чешский медведь в России похудел на 30 лошадок, что, впрочем, практически не сказалось на качестве и комфорте

Как развернуть автомобиль длиной 4,7 метра на дороге, которая сама до 5-ти метров не дотягивает? Обрыв с одной стороны и отвесный склон с другой делу никак не помогают. Несколько лет назад это была бы проблема, которая решалась разворотом в тысячу приемов. А то и вовсе возвращением задним ходом по собственным следам. А теперь все просто: камеры спереди и сзади и минут за пять Skoda Kodiaq выбирается из плена. Кроме панических воплей парктроника — никакого дискомфорта.

Чего меня понесло туда, откуда сложно выбраться? Я решил, так сказать, пропитаться духом семейных приключений. А еще сам Kodiaq с завода в Нижнем Новгороде пожаловал и очень хотелось понять отличия от европейской версии, которая у нас все еще продается, но с более мощным бензиновым мотором или дизелем.

Намеренно или нет, но Skoda устроила со своим кроссовером Kodiaq такую интригу, что некоторые забыли как дышать. Покупатели ждали машины российской сборки, подпрыгивая от нетерпения, но чехи держались и хранили в секрете цены и комплектации, не комментируя даже инсайд, который просочился из кабинетов представительства.

Skoda не зря делает большую ставку на машины российской сборки. Цена лучше, а по качеству никакой разницы

И вот, наконец, машины российского производства уже у дилеров. Под капотом мотор 1,4 мощностью 125 или 150 л.с. DSG-6 присутствует, а для самых боязливых припасена шестиступенчатая механика. Правда, тут же полезли вопросы «едет — не едет» и «а сборка как».

На второй вопрос, дабы не занимать время на описания того, что и где прикручено у российского Kodiaq, можно ответить встречным вопросом: «а к Yeti много претензий было?» Да не так чтобы много. Собран он был ничуть не хуже чешского. Может, материалы были попроще, но я не помню случаев, чтобы торпедо падало на колени водителю при разгоне. Опять же, кошка из запертой машины за ночь не сбегала.

Вот у меня ключи от Skoda Kodiaq российской сборки: 150-ти сильный мотор в комплекте с DSG-6. Рядом стоит чешский двухлитровый аналог. И чтобы найти разницу, надо ставить две машины рядом и искать чуть ли не с микроскопом. Отделка, судя по ощущениям, идентичная. Сборка по качеству не отличается — детали подогнаны и закреплены одинаково точно и аккуратно. Даже запах нового салона не отличается. Впрочем, тут я могу невольно соврать ибо с обонянием у меня дела еще хуже, чем с музыкальным слухом.

Короче, я не стал изображать из себя Лену Летучую, да и белых перчаток не было, и поехал отвечать на вопрос «едет или не едет». И вот тут возникли некие сомнения. Чтобы их развеять пришлось совершить достаточно длинный бросок на автомобиле через ГЭС, на другу сторону Волги, чтобы там проехать по серпантинам, пустым лесным дорогам и проселкам. В общем, почувствовать на себе ауру «семейного внедорожника».

В салоне Kodiaq российской сборки я не нашел к чему придраться. Даже, когда поставил его рядом с чешским братом.

Сейчас будет ремарочка на счет «внедорожника». Полоскать Skoda за явно «не то слово», не будут. Во-первых, без меня уже много раз обходились. Во-вторых, я и сам уже не один раз об этом писал и говорил. Так что повторять не будут.

Куда больше мне интересен сам автомобиль, чем мнение маркетологов. Впрочем, отдел маркетинга «Автоцентра Премьера» никакого предварительного инструктажа не дал. Они просто выдали ключи, документы и проводили машину, как в последний путь.

Волновались зря. Бездорожье я проигнорировал. Игры Skoda Kodiaq в снегу можно посмотреть в видеосюжете здесь. Но в этот раз меня интересовала именно динамика, а так же дух приключений которые можно разделить с этим автомобилем. В итоге получилось путешествие почти на 250 километров. Разные дороги, разные условия, разная скорость. Отличный способ посмотреть, что может 150-ти сильный Kodiaq.

На такой дороге разворот не очень приятная процедура. Выручили камеры спереди и сзади.

Чтобы попасть на лесные дороги, сначала нужно потолкаться на М5. Плотину я пересек быстро — пробки не было. А вот за Жигулевском начались проблемы в виде вяло ползущих в гору фур. Дорога тут извилистая и мест для обгона мало, так что мотору Kodiaq пришлось потрудиться. И не могу сказать, что он не справился. Наоборот, он вполне бойко разгоняет машину даже в гору, благо DSG не тупит и успевает перейти на нужную передачу. Так что обгон происходит быстро и безопасно.

Но замечание все же есть. В 180-ти сильной версии вам особо и думать не надо — газ в пол и все. Но в 150-ти сильной машине этот процесс происходит более плавно. То есть вам придется чуть дальше рассчитывать маневр. Причина проста — вес. Вместе с одним водителем Kodiaq весит 1625 килограммов. В моем случае надо еще десяточку записать, так как я вешу 85 кило. Итого имеем 1635 килограммов, способных разогнаться с 0 до 100 км/ч за 9,9 сек. Это очень хорошо. На крейсерскую скорость в 110 км/ч Kodiaq выходит играючи и вполне конкурентоспособен и на 130 км/ч. Быстрее закон не позволяет.

Умение Kodiaq быстро разгоняться и отменные настройки управления очень помогли на однополосных дорогах и узких серпантинах. А благодаря хорошей подвеске и отличной шумоизоляции дискомфорта я не ощутил. Но стоит учитывать, что мягкая подвеска склонна к вертикальной раскачке. Не критично, разумеется, ощущение некой спортивности по-прежнему присутствует, но все же стоит об этом помнить, когда вы на скорости проезжаете по неровной дороге с длинными волнами на покрытии. Короткие же ямы иногда заставляют Kodiaq нервно вздрагивать. Впрочем, это тоже не сильно сказывается на комфорте.

На сложных дорогах все время хочется клиренса. Хотя бы 200 мм. Но есть только 180.

До Ширяево я долетел быстро — дорога вдоль Волги, хоть и не блещет качеством, но виды такие, что дух захватывает. Очень рекомендую прокатиться по серпантину. Он не сложный, но панорамы открываются такие, что хочется ехать помедленнее. А еще тут сумасшедшая игра света и тени, которую отбрасывают деревья и горы. Странно, что на обочинах не сидят художники. Они такое любят, насколько мне известно.

По прибытии на место решил сунуться на грунтовку, которая шла вдоль берега. Узкая дорога, вместо покрытия — грубый щебень местного производства. Видимо, засыпали наспех, так как кругом торчат приличного размера камни, которые запросто могут шину пропороть или диски повредить. И чем дальше, тем хуже. В принципе, Kodiaq справился — километр по этой «дороге» проехал без проблем. Но где развернуться? И тут-то пригодились камеры Kodiaq. Они дают отличную обзорность. Настолько, что передний бампер иногда повисал над обрывом. Тем не менее, через 5 минут я уже спокойно ехал обратно, чтобы поискать более спокойное и удобное место для отдыха.

И все же, хочется снова вернуться к теме «едет — не едет». Мы уже знаем, что сколько Kodiaq весит и сколько ему нужно времени для разгона до сотни. И тут я вспомнил, что много лет назад у меня была Subaru Impreza. Полный привод 150 л.с., и я не мог пожаловаться на динамику. Да и никто не мог, в 2008-м году этих 9,6 сек., вполне хватало. Впрочем и сейчас хватает. Вы, например, можете почувствовать разницу в разгоне 0,3 сек? И никто не может.

Но Impreza — неудачный пример. Она меньше весит и вообще не кроссовер. Возьмем, к примеру всеми любимую Mazda CX-5 4х4 с мотором 150 л.с. Вес, правда, тоже меньше, причем сильно меньше, но разгон 10,6. Не помню, чтобы кто-то сильно жаловался. И точно такая же история с большинством других кроссоверов — масса меньше, а динамика сравнимая или чуть хуже. В чем причина? Да у Skoda 250 Нм крутящего момента. У Mazda его всего 208 Нм. Да и остальные конкуренты не далеко ушли по этому параметру.

Путешествия на Kodiaq, несмотря на потерю мощности, по прежнему приятны.

Так вот, по ощущениям и цифрам получается, что динамика Skoda Kodiaq со 150-ти сильным движком вполне пристойная. Разумеется, если вы посадите в машину все свое семейство с вещами, то почувствуете разницу. Но вам всего лишь нужно чуть дальше рассчитывать маневр обгона и в принципе ехать более плавно, нежели на более мощной машине. В диапазоне 100-130 км/ч Kodiaq ведет себя вполне пристойно. С 60 до 100 км/ч — еще лучше. Разумеется, со скидкой на размеры, вес и семейность.

Кстати, о семейности. Я не помню никого, кто бы хотел от семейного автомобиля бешеного ускорения. Детей, простите, так не возят. Все хотят достойной динамики, безопасности, вместительности, а по нынешним временам еще и гаджеты. У Kodiaq все это есть. Опции для российской сборки такие же, как и для чешской. То есть, сенсорные мониторы высокой четкости и цветности, удобные кресла, климат-контроль, камеры… Сколько стоит? Базовый 150-ти сильный Kodiaq с полным приводом и DSG-6 стоит 1 545 000 рублей. Но вы его не купите — он пустой. То есть, золотая середина — Ambition за 1 668 000. Впрочем, от него до топового Style всего 166 000.

В общем, какую бы комплектацию Skoda Kodiaq вы не выбрали, вы не разочаруетесь. Я проделал довольно длинный путь и не могу пожаловаться на автомобиль. Он приятный, комфортный, понятный, достаточно динамичный. В общем, мой ответ «едет». Под адекватным водителем Kodiaq едет и доставляет довольствие. И не бойтесь, что он собран в России. Пугать нашей сборкой уже давно не модно.

Фото: Андрей Трой

Автомобиль предоставлен компанией Автоцентр Премьера, официальным дилером Skoda в Тольятти

Технические характеристики 2017 Skoda Kodiaq 2,0 TSI (180 л.с.) DSG-7 4x4 Цена (руб.)

от 1 545 000 Двигатель

Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском и турбонаддувом

Мощность

150 л.с.

Крутящий момент

250 Нм Привод

Полный

Коробка передач

Роботизированная шестиступенчатая

Передняя подвеска

Независимая, пружинная, McPherson

Задняя подвеска

Независимая, пружинная, многорычажная

Разгон 0-100 км/ч 9,9 сек Мах. Скорость

194 км/ч Расход г/з/с 9,5/6,2/7,5