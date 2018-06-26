В РФ стартовали продажи внедорожников Jeep Grand Cherokee Trailhawk

На российском авторынке стартуют продажи нового внедорожника от компании Jeep под названием Grand Cherokee Trailhawk. Стоимость обновленного вездехода начинается от 3 миллионов 760 тысяч рублей.

Рестайлинговый Grand Cherokee Trailhawk в рамках обновления обзавелся модернизированной пневмоподвеской Quadra-Lift, а также системой полного привода Quadra-Drive II поколения с электронным дифференицалом.

В арсенал этой модели также вошли следующие дополнительные опции: система контроля скорости (SSC), система помощи при подъеме и спуске с горы (с несколькими режимами тонкой регулировки).

Дизайн нового Grand Cherokee Trailhawk по сравнению с предшественником практически не поменялся. Исключением можно назвать лишь появление 18-дюймовых эксклюзивных колесных дисков, обутых во внедорожные покрышки Goodyear Adventure. В интерьере задействована отделка из кожи, установлены спортивные сиденья и 8,4-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

Приводит в движение внедорожник тот же, что и раньше 3,6-литровый двигатель на 286 лошадиных сил, сочетающийся с 8-диапазонным «автоматом».