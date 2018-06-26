Сегмент «люксовых» машин с пробегом вырос в продажах на 9 процентов

Сегмент «люксовых» машин с пробегом вырос в продажах на 9 процентов Аналитики «Автостат Инфо» зафиксировали рост продаж в сегменте подержанных «люксовых» авто и спорткупе (F+S) в мае 2018 года. В годовом сравнении объем реализации таких машин вырос на 8,7% и составил 5483 ед. авто против 5045 ед., реализованных годом ранее.

Из исследования «Автостат Инфо» известно также, что продажи б/у машин в сегменте F+S сократились за пять месяцев 2018 года на 6,6% и составили 34 263 авто, тогда как годом ранее было перепродано 36 702 авто этого сегмента.