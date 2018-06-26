Сегмент «люксовых» машин с пробегом вырос в продажах на 9 процентов Аналитики «Автостат Инфо» зафиксировали рост продаж в сегменте подержанных «люксовых» авто и спорткупе (F+S) в мае 2018 года. В годовом сравнении объем реализации таких машин вырос на 8,7% и составил 5483 ед. авто против 5045 ед., реализованных годом ранее.
В мае этого года в сегменте F+S вторичного авторынка первое место по продажам заняла модель Mercedes-Benz S-Класса — 1262 ед. авто (+10%). Второе место у Toyota Crown — 668 авто (-5,4%), а третье — у BMW 7-Серии (619 авто, +7%). Далее в рейтинге сегмента расположились Audi A8 (316 ед., +3,6%) и Audi A5 (314 авто, +12%).
Топ-10 самых востребованных моделей сегмента F+S на рынке авто с пробегом составили в мае этого года: Lexus LS (164 ед., +17%), Toyota Celica (149 ед., -17%), Audi A7 (138 авто, +23%), Mercedes-Benz CLK-Класса (117 ед., +23,2%) и Porsche Panamera (109 авто, +41,6%).
Из исследования «Автостат Инфо» известно также, что продажи б/у машин в сегменте F+S сократились за пять месяцев 2018 года на 6,6% и составили 34 263 авто, тогда как годом ранее было перепродано 36 702 авто этого сегмента.