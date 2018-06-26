Ещё
Сегмент «люксовых» машин с пробегом вырос в продажах на 9 процентов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сегмент «люксовых» машин с пробегом вырос в продажах на 9 процентов 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Фото: VanLife
Сегмент «люксовых» машин с пробегом вырос в продажах на 9 процентов Аналитики «Автостат Инфо» зафиксировали рост продаж в сегменте подержанных «люксовых» авто и спорткупе (F+S) в мае 2018 года. В годовом сравнении объем реализации таких машин вырос на 8,7% и составил 5483 ед. авто против 5045 ед., реализованных годом ранее.
В мае этого года в сегменте F+S вторичного авторынка первое место по продажам заняла модель Mercedes-Benz S-Класса — 1262 ед. авто (+10%). Второе место у Toyota Crown — 668 авто (-5,4%), а третье — у BMW 7-Серии (619 авто, +7%). Далее в рейтинге сегмента расположились Audi A8 (316 ед., +3,6%) и Audi A5 (314 авто, +12%).
Топ-10 самых востребованных моделей сегмента F+S на рынке авто с пробегом составили в мае этого года: Lexus LS (164 ед., +17%), Toyota Celica (149 ед., -17%), Audi A7 (138 авто, +23%), Mercedes-Benz CLK-Класса (117 ед., +23,2%) и Porsche Panamera (109 авто, +41,6%).
Из исследования «Автостат Инфо» известно также, что продажи б/у машин в сегменте F+S сократились за пять месяцев 2018 года на 6,6% и составили 34 263 авто, тогда как годом ранее было перепродано 36 702 авто этого сегмента.
«Автостат Инфо»: последние новости
Renault представил первый тизер нового кроссовера В мае покупатели потратили на кроссоверы и внедорожники 103 млрд рублей Какие «Ниссаны» с пробегом выбирают российские покупатели
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водитель переехал трехлетнего малыша73
Сбитая преподавателем беременная москвичка скончалась25
В Анапе развернулась ожесточённая борьба за место на парковке11
На Урале внедорожник влетел в толпу6
Первая смерть на Крымском мосту304
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
03:31
Умерла попавшая под BMW беременная женщина
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:24
На Урале внедорожник влетел в толпу
ДТП
00:51
В Анапе развернулась ожесточённая борьба за место на парковке
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
01:17
Из-за водителя взорвалась АЗС
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение