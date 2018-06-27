Топ-10 марок рынка пикапов в мае В мае текущего года на российском авторынке было продано 1203 новых пикапа, сообщают в «Автостат Инфо». Это на 59,3% больше продаж за май 2017 года (755 ед.).
В отчетный месяц первое место на рынке пикапов заняла марка UAZ. Отечественный производитель реализовал в мае этого года 438 своих пикапов, улучшив прошлогодний результат продаж — 200 ед. — на 119%. Mitsubishi в мае этого года переместился на второе место в рейтинге рынка пикапов, продемонстрировал рост продаж на 261% до 242 ед. На третье место опустился марка Toyota: 232 проданных пикапа, на 15% меньше, чем в мае прошлого года. В мае текущего года российские потребители приобрели также 169 пикапов «ВИС» (+20,7%), 60 пикапов марки Volkswagen (+46,3%) и по 20 ед. пикапов FIAT и Mercedes-Benz.
За январь-май 2018 года, когда на рынке РФ было продано 5520 новых пикапов (+46%), «УАЗ» продал 2015 машин (+104,6%). В тот же период Mitsubishi реализовал 1206 пикапов (+367%), а Toyota — 1048 таких машин (-19,5%). За пять месяцев покупатели в России приобрели 712 новых пикапов «ВИС» (+7,2%), 242 пикапа Volkswagen (-20,4%), 93 «Фиата» (-35%) и 20 новых пикапов Mercedes-Benz.