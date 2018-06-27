Топ-10 марок рынка пикапов в мае

Топ-10 марок рынка пикапов в мае В мае текущего года на российском авторынке было продано 1203 новых пикапа, сообщают в «Автостат Инфо». Это на 59,3% больше продаж за май 2017 года (755 ед.).

Mercedes-Benz. В отчетный месяц первое место на рынке пикапов заняла марка UAZ . Отечественный производитель реализовал в мае этого года 438 своих пикапов, улучшив прошлогодний результат продаж — 200 ед. — на 119%. Mitsubishi в мае этого года переместился на второе место в рейтинге рынка пикапов, продемонстрировал рост продаж на 261% до 242 ед. На третье место опустился марка Toyota : 232 проданных пикапа, на 15% меньше, чем в мае прошлого года. В мае текущего года российские потребители приобрели также 169 пикапов «ВИС» (+20,7%), 60 пикапов марки Volkswagen (+46,3%) и по 20 ед. пикапов FIAT