Toyota Hilux вытеснила УАЗ пикап из рейтинга самых продаваемых пикапов в России

В мае в нашей стране было реализовано почти 800 новых авто в кузове пикап.

Этот результат на 19,2% выше, чем годом ранее. Самым востребованным пикапом российского авторынка оказалась Toyota Hilux . Эта модель разошлась тиражом в 263, улучшив прошлогодний результат 11% и вытеснив с первого места УАЗ «Пикап». Напомним, российский автомобиль был первым в апреле. В мае же его продажи остановились на уровне в 253 единиц, это всего на десять меньше, чем у «Тойота».