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Toyota Hilux вытеснила УАЗ пикап из рейтинга самых продаваемых пикапов в России
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Toyota Hilux вытеснила УАЗ пикап из рейтинга самых продаваемых пикапов в России 

За рулем Кубань 48 минут назад
Фото: За рулем Кубань
В мае в нашей стране было реализовано почти 800 новых авто в кузове пикап.
Этот результат на 19,2% выше, чем годом ранее. Самым востребованным пикапом российского авторынка оказалась Toyota Hilux. Эта модель разошлась тиражом в 263, улучшив прошлогодний результат 11% и вытеснив с первого места УАЗ «Пикап». Напомним, российский автомобиль был первым в апреле. В мае же его продажи остановились на уровне в 253 единиц, это всего на десять меньше, чем у «Тойота».
На третьем месте остался замыкавший тройку в апреле Mitsubishi L200. По сравнению с прошлым годом. Его продажи упали на 22,4% — до 118 штук.
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