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Toyota рулит в Е-сегменте
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Toyota рулит в Е-сегменте 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Фото: VanLife
Toyota рулит в Е-сегменте «Автостат Инфо» сообщает, что в мае 2018 года россияне купили 4130 автомобилей, относящихся к сегменту бизнес-седанов (Е-класс). Годом ранее было продано 3742 автомобиля этого класса. Рост продаж в сегменте составил 10,4%. С начала года и по май включительно российские покупатели приобрели 18 840 машин Е-класса, на 4% больше, чем годом ранее (18 109 авто).
В Е-классе на российском авторынке доминирует модель Toyota Camry. Объем продаж «Камри» в мае этого года составил 2259 ед. авто, что на 7,2% больше прошлогоднего уровня продаж. В то же время продажи Mercedes-Benz E-Класса выросли на 10,6% и составили 511 ед., эта модель заняла второе место в Е-сегменте. На третьем месте в сегменте находится BMW 5-Серии. Эта модель была продана в мае в количестве 423 ед. авто (+2,2%). Она обогнала Audi A6, которая заняла четвертое место (235 шт., +22,4%), и Skoda Superb (109 ед., -14,2%).
Те же модели составили топ-5 сегмента Е и по результатам продаж за январь-май 2018 года. За эти пять месяцев покупатели приобрели 10 081 ед. Toyota Camry (+0,03%), 2327 автомобилей Mercedes-Benz E-Класса (+10,3%), 2212 машин BMW 5-Серии (+1%), также 978 ед. Audi A6 (-26,5%) и 804 шт. Skoda Superb (+60,5%).
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