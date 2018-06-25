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В России запретят американские и японские автомобили
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В России запретят американские и японские автомобили 

Primpress 54 минуты назад
Фото: Primpress
Производители автомобилей некоторых европейских и японских марок могут покинуть российский рынок после введения пошлин на импорт легковых машин в Россию, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на портал «Автовзгляд».
Как сообщалось ранее, правительство РФ планирует повысить пошлины на импорт американских легковых автомобилей в качестве ответных мер на действия минфина США. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин. По словам главы Минэкономразвития, Россия готовит ответные меры после того, как минфин США ввел пошлины на импорт российских стали в 25% и алюминия в 10%. При этом он подчеркнул, что пошлины коснутся товаров, которые присутствуют на российском рынке.
Как выяснили СМИ, пострадать от подобных мер могут не только американские автомобильные бренды, но и другие, организовавшие в Штатах сборочные производства. А это значит, что подорожание затронет и без того недешевые автомобили Cadillac, Chevrolet, Chrysler и Jeep, а также некоторые модели Toyota, Honda, Volkswagen, Infiniti, BMW и Mercedes-Benz.
Последствия введения пошлин могут быть самыми плачевными. Так, независимые эксперты утверждают, что производители, которые не могут похвастать крайне успешным объемом продаж на российском рынке, могут покинуть нашу страну.
«Перечисленные выше европейские и японские марки имеют шанс попасть под раздачу, что обернется подорожанием их продукции по меньшей мере на 20%. Другими словами, ряд моделей станет категорически неинтересным для российских автолюбителей. Как следствие: некоторые из них исчезнут с рынка. Если не все», — пишет издание.
Предполагается, что в случае принятия подобных антисанкционных мер российскими властями в стране может резко вырасти спрос на корейские авто. Соответственно, они существенно увеличат свою долю на рынке.
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