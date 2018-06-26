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Chevrolet планирует продажи кросс-версии Spin Activ
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Chevrolet планирует продажи кросс-версии Spin Activ 

Daily-Motor 28 минут назад
Фото: Daily-Motor
Компания Chevrolet наконец-то официально презентовала общественности новую кросс версию популярного автомобиля модели Spin Activ. Первые продажи должны стартовать сначала в рамках бразильского рынка уже в следующем месяце текущего года.
Если верить фотографиям, которые появились в сети, машина будет внешне очень похожа на Cobalt. Практически идентичными в этих двух автомобилях являются передние бампера, а также система оптики. Для того, чтобы подчеркнуть кросс ориентацию модели, производители оснастили экстерьер специальными пластиковыми накладками на нижней части кузова. Задняя же часть полностью видоизменилась: форма двери багажника стала более элегантной, а фары получили горизонтальную ориентацию.
Что касается технических характеристик, то новая версия получит мотор объёмом в 1.8 литра объёмом в сто одиннадцать лошадиных сил. Работать эта бензиновая силовая установка будет с коробкой передач автоматического типа на шесть ступеней. В настоящее время производитель не сообщает ценник нового автомобиля, однако ходят слухи, что он составит шестнадцать с половиной тысяч долларов.
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