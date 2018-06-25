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Кросс-версия «родственника» Cobalt после рестайлинга получила третий ряд кресел
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Кросс-версия «родственника» Cobalt после рестайлинга получила третий ряд кресел 

Карельские вести 56 минут назад
Фото: Карельские вести
Компания Chevrolet рассекретила обновлённый компактвэн Spin. Посвежевшая модель выйдет на рынок в следующем месяце.
Переднеприводный вэн Chevrolet Spin выпускают с 2012 года, он предназначен для стран Южной Америки. Модель построена на той же платформе, что и хорошо знакомый россиянам седан Chevrolet Cobalt. Выпуск и компактвэна, и «четырехдверки» налажен в Бразилии, там же и дебютировал посвежевший Spin. Причем пока представлена только кросс-версия Activ с пластиковым обвесом. Стандартный вэн покажут позже.
Переднюю часть Spin Activ выполнили в стиле посвежевшего Кобальта (в Южной Америке седан обновился в конце 2015-го): модель получила похожие фары и радиаторную решетку. Еще компактвэн обзавелся новыми фонарями, задний номер переехал на багажную дверь, у которой изменили форму. Кроме того, «кроссовер» лишился внешней запаски — она теперь расположена под днищем.
На фото: обновленный Chevrolet Spin Activ
В салоне — переработанная передняя панель, другое рулевое колесо и «приборка» от Chevrolet Tracker с аналоговым спидометром вместо прежнего виртуального. В списке оборудования значатся кондиционер, датчик дождя, круиз-контроль, мультимедийная система, камера заднего вида, парктроник.
Рестайлинговый Chevrolet Spin Activ будет доступен в пяти— или семиместной версиях, тогда как ранее трехрядный вариант был только у стандартной модели. Для среднего пассажира второго ряда кресел предусмотрен трехточечный ремень безопасности (ранее — поясной) и подголовник. «Диван» и раньше имел раздельные части, а теперь можно не просто сложить спинки, но и двигать эти части по рельсам в диапазоне 110 мм.
В Бразилии Spin предложат с прежним двигателем 1.8 Flex (таким же мотором оснащается и бразильский Кобальт), который работает как на бензине, так и на этаноле. В первом случае мощность мотора составляет 106 л.с., во втором — 111 л.с. Модель оснащается шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». КВП не изменилась, а вот автоматическую коробку перенастроили — теперь она быстрее переключает передачи. Как заявили в Chevrolet, Spin Activ с модернизированным «автоматом» наберет первую «сотню» за 11,3 секунды — почти на секунду быстрее, чем предшественник. Также в компании отметили, что у рестайлингового компактвэна — более мягкая подвеска, еще перед радиатором появились активные жалюзи, открывающиеся только при необходимости.
В Бразилии продажи обновленного Spin Activ стартуют 5 июля текущего года, цена пока не объявлена. Дореформенный кроссвэн стоит от 76 950 реалов, что эквивалентно примерно 1 292 000 рублей по актуальному курсу. Стандартный дорестайлинговый Spin обойдется минимум в 62 350 реалов — это около 1 047 000 рублей.
В России компактвэн не продают, соплатформенный Кобальт же у нас представлен. Правда, в РФ «четырехдверка» доступна в дореформенном виде и под другим брендом — Ravon (марка пришла на смену Uz-Daewoo). В нашу страну машины поставляют из Узбекистана. Как ранее сообщал портал «Карельские Вести», в августе 2018-го Ravon планирует показать рестайлинговый седан — его премьера состоится в рамках Московского автосалона.
По материалам: www.kolesa.ru
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