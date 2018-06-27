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Рассекречен компактвэн на базе Cobalt
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Рассекречен компактвэн на базе Cobalt 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Обновлённый вэн должен выйти в продажу в середине следующего месяца. И уже стало известно о том, что модель получит дизайн, который очень напоминает легковушку Cobalt.
Не так давно был показан Spin в кросс-версии Activ. А буквально вчера в сети опубликовали первый тизер для стандартной модификации этого автомобиля, который отметился отсутствием так называемого внедорожного обвеса. Напомним, что производство модели налажено на одной из производственных площадок Бразилии.
Spin в стандартной модификации получил характерную радиаторную решётку и фары. А от предыдущей версии новинка отличается не только отсутствием обвеса, но и видоизменённой конфигурацией противотуманок.
В продажу автомобиль выйдет в модификации на пять и семь мест. При этом, для центрального пассажира второго ряда производитель предусмотрел трёхточечный ремень безопасности и подголовник. А сам диван получил раздельные части, которые можно будет двигать. Под капотом будет установлен мотор объёмом в 1.8 литра с отдачей в сто шесть лошадиных сил. На этаноле этот же мотор получит отдачу в сто одиннадцать лошадиных сил. Этот агрегат будет работать вместе коробкой передач механического или автоматического типа на шесть ступеней.
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