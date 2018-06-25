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Глаза боятся — руки делают: Старенькая Skoda Octavia стала почти новенькой
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Глаза боятся — руки делают: Старенькая Skoda Octavia стала почти новенькой 

Car.ru 13 минут назад
Фото: Car.ru
Skoda Octavia 1.9 TDI с пробегом под 700 тыс. км стала почти как новая.
Первая Skoda Octavia, запущенная в производство в 1996 году и построенная на платформе Volkswagen Golf 4, достаточно долго живёт. Такие машины по-прежнему активно передвигаются по всей Европе. Нисколько не удивлены этим фактом, ведь простота конструкции и немецкое «донорство» делают своё дело. Представленный синий Octavia 1.9 TDI с прошёл примерно 695 000 километров и оказался восстановлен блестящим образом.
Проехать из Лондона в Нюрбург на одном баке — мощное достижение. Да-да, достижение такое как раз за данным экземпляром! Отмечаем, что процесс обновления лифтбека начинать решили с с тотального пересмотра интерьера. Он теперь крут невероятно, ведь всё от спортивной версии RS брали: сиденья, дверные карты.
На следующем этапе герой публикации получил пересмотренную подвеску, иные тормоза и, конечно, новые шины на подремонтированных литых дисках. Решётка радиатора и несколько других внешних декоративных деталей профессионально «завёрнуты» в чёрного цвета плёнку, в то время как пластмассовые бамперы перекрасили.
Результат? Фантастика! Автомобиль выглядит свеженьким, а в некоторых аспектах даже лучше, чем новый. Обязательно посмотрите видео!
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