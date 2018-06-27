Jaguar инвестирует 18 млрд долларов в развитие сегмента EV

Представители крупнейшего автомобилестроителя Великобритании Jaguar Land Rover отмечают падение спроса на дизельные и бензиновые авто и считают, что будущее за электромобилями.

Первое о чем заговорил британский производитель — это инвестиции. В частность речь идет о колоссальных капиталовложениях в размере 18 млрд долларов, которые в течение трех ближайших лет будут направлены на новые продукты и продвижение инновационных технологий.

Несмотря на то, что пока модельный ряд электромобилей компании из Ковентри немногочисленный, Jaguar усиленно над этим работает.

Уже презентован первый серийный автомобиль i-Race, которая высоко оценена мировыми экспертами и помимо прочего будет иметь свою команду и специальную гоночную серию Jaguar I-Pace eTrophy для участия в Formula E.

Предполагается, что автопроизводитель продолжит свои электрические усилия и в полной мере использует для этого инвестиции.

Хотя новых электрических моделей пока не объявлено, ходят слухи, что на основе I-Pace будет электрический Land Rover, и появились намеки на появление электрического суперкара.