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В России стартовали продажи экстремального Jeep Grand Cherokee Trailhawk
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В России стартовали продажи экстремального Jeep Grand Cherokee Trailhawk 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Компания Jeep объявила о старте продаж в России самой внедорожной версии модели Grand Cherokee — экстремальной Trailhawk, которая является наиболее технологически продвинутой и отличается самым широким перечнем специального внедорожного оборудования, доступного уже в стандарте.
Jeep Grand Cherokee Trailhawk отличается новой передней решёткой и бампером, уникальными 18-дюймовыми внедорожными покрышками Goodyear Adventure с кевларовыми усилителями, антибликовой наклейкой на капоте, передней и задней защитой днища стальными листами (опционально доступна боковая защита порогов).
Внутри — отделка уникальной чёрной кожей с замшевыми вставками и красной прострочкой, эмблема Trailhawk на рулевом колесе. В оснащение вошла информационно-развлекательная система Uconnect с 8,4-дюймовым ёмкостным экраном и дополнительными страницами, позволяющими отслеживать глубину работы подвески, высоту дорожного просвета, режимы полного привода и системы SelecTerrain.
Специально для Jeep Grand Cherokee Trailhawk была разработана пневмоподвеска Quadra-Lift, которая обеспечивает дополнительный вертикальный ход колёс. Плюс усовершенствованная система Selec-Speed Control и система Quadra-Drive II с электронным дифференциалом повышенного трения. Угол наезда составляет 29,8 градуса, угол продольной проходимости — 27,1 градуса, угол заднего свеса — 22,8 градуса. Дорожный просвет у версии Trailhawk — до 275 мм.
В России Jeep Grand Cherokee Trailhawk доступен с 3,6-литровым шестицилиндровым бензиновым мотором мощностью 286 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость — от 3 760 000 рублей.
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