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Фондовый рынок Китая вступил в медвежью фазу
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Фондовый рынок Китая вступил в медвежью фазу 

Investing.com Россия 2 часа назад
Фото: 3Dnews.ru
Investing.com — Фондовый рынок Китая вступил в медвежью фазу, так как опасения в отношении перспектив торговой войны подрывают доверие инвесторов.
Индекс Shanghai Composite за эту неделю потерял около 2,5%, его падение с последнего пика, зафиксированного в январе, превысило 20%.
Главный фактор давления на китайский рынок — эскалация торговой войны с США, от которой, как опасаются инвесторы, пострадают экономика и финансовая стабильность Китая.
В ближайшее время Соединенные Штаты могут ввести ограничения на инвестиции со стороны китайского капитала, что приведет к дальнейшему усилению напряженности в отношениях с Пекином. Доклад Министерства финансов США с рекомендациями конкретных ограничений на инвестиции из КНР будет готов к пятнице.
Тем временем, юань упал до минимума этого года против доллара США после того, как Народный банк Китая в минувшие выходные сократил норму обязательных резервов для коммерческих банков, а в среду опустил справочный курс юаня к доллару до минимума за шесть месяцев. Подобные решения центробанка является очередным шагом по смягчению политики регулятора для того, чтобы оградить экономику от последствий торговой войны.
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