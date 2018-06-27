Фондовый рынок Китая вступил в медвежью фазу

Investing.com — Фондовый рынок Китая вступил в медвежью фазу, так как опасения в отношении перспектив торговой войны подрывают доверие инвесторов.

Индекс Shanghai Composite за эту неделю потерял около 2,5%, его падение с последнего пика, зафиксированного в январе, превысило 20%.

Главный фактор давления на китайский рынок — эскалация торговой войны с США, от которой, как опасаются инвесторы, пострадают экономика и финансовая стабильность Китая.

В ближайшее время Соединенные Штаты могут ввести ограничения на инвестиции со стороны китайского капитала, что приведет к дальнейшему усилению напряженности в отношениях с Пекином. Доклад Министерства финансов США с рекомендациями конкретных ограничений на инвестиции из КНР будет готов к пятнице.

Тем временем, юань упал до минимума этого года против доллара США после того, как Народный банк Китая в минувшие выходные сократил норму обязательных резервов для коммерческих банков, а в среду опустил справочный курс юаня к доллару до минимума за шесть месяцев. Подобные решения центробанка является очередным шагом по смягчению политики регулятора для того, чтобы оградить экономику от последствий торговой войны.