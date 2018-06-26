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Футбольная версия УАЗ «Патриот» оказалась популярной в России
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Футбольная версия УАЗ «Патриот» оказалась популярной в России 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Накануне старта футбольного мирового первенства редакция Daily-Motor.Ru сообщала о старте продаж в России специальной версии внедорожника УАЗ «Патриот» с символикой Чемпионата Мира по футболу 2018 года. Согласно информации, предоставленной PR-менеджером отечественного автогиганта Екатериной Калинской, футбольная спецверсия Patriot пользуется в России большим спросом.
Кроме того, по словам госпожи Калинской, еще более впечатляющие показатели по объему реализации в стране демонстрирует экспедиционная версия «Патриот», о которой мы также писали в начале лета. В связи с тем, что такую модификацию завод «УАЗ» производит ограниченными партиями, спрос на нее превышает предложение.
Напомним, что футбольную версию внедорожника «Патриот» продают по цене в 995 тысяч рублей, в то время как стоимость экспедиционной модификации этой модели составляет 1 миллион 39 тысяч 990 рублей.
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