Футбольная версия УАЗ «Патриот» оказалась популярной в России

Накануне старта футбольного мирового первенства редакция Daily-Motor.Ru сообщала о старте продаж в России специальной версии внедорожника УАЗ «Патриот» с символикой Чемпионата Мира по футболу 2018 года. Согласно информации, предоставленной PR-менеджером отечественного автогиганта Екатериной Калинской , футбольная спецверсия Patriot пользуется в России большим спросом.

Кроме того, по словам госпожи Калинской, еще более впечатляющие показатели по объему реализации в стране демонстрирует экспедиционная версия «Патриот», о которой мы также писали в начале лета. В связи с тем, что такую модификацию завод «УАЗ» производит ограниченными партиями, спрос на нее превышает предложение.

Напомним, что футбольную версию внедорожника «Патриот» продают по цене в 995 тысяч рублей, в то время как стоимость экспедиционной модификации этой модели составляет 1 миллион 39 тысяч 990 рублей.