СМИ: УАЗ «Патриот» получил новую раздаточную коробку

Ранее в конфигурации машины устанавливали сразу две раздаточные коробки.

УАЗ «Патриот» получил новую раздаточную коробку, она была сертифицирована в России несколько месяцев назад, но только недавно ее начали устанавливать в автомобили.

Ранее в конфигурации машины устанавливали сразу две раздаточные коробки. Одна была системой собственной разработки, которая имела механический привод, а также ручной тормоз для блокировки заднего вала. Ее передаточное отношение оставляло одну целую девяносто четыре сотых. Вторая коробка — это прибор, который был произведен в Китае, он имел систему электронного управления с помощью шайбы.

Новый агрегат получил название Divgi Warner, это устройство индийско-американского производства. О том, что новые автомобили «Патриот» выходят с такой раздаточной коробкой, производитель не сообщал. Использование новых комплектующих началось в середине весны этого года. Об этом сообщает издание CarsWeek.

Отмечается, что показатели реализации данной модели продолжают расти. С начала года было реализовано около шести тысяч единиц УАЗ «Патриот».