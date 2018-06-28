Ещё
СМИ: УАЗ «Патриот» получил новую раздаточную коробку
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: УАЗ «Патриот» получил новую раздаточную коробку 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее в конфигурации машины устанавливали сразу две раздаточные коробки.
УАЗ «Патриот» получил новую раздаточную коробку, она была сертифицирована в России несколько месяцев назад, но только недавно ее начали устанавливать в автомобили.
Ранее в конфигурации машины устанавливали сразу две раздаточные коробки. Одна была системой собственной разработки, которая имела механический привод, а также ручной тормоз для блокировки заднего вала. Ее передаточное отношение оставляло одну целую девяносто четыре сотых. Вторая коробка — это прибор, который был произведен в Китае, он имел систему электронного управления с помощью шайбы.
Новый агрегат получил название Divgi Warner, это устройство индийско-американского производства. О том, что новые автомобили «Патриот» выходят с такой раздаточной коробкой, производитель не сообщал. Использование новых комплектующих началось в середине весны этого года. Об этом сообщает издание CarsWeek.
Отмечается, что показатели реализации данной модели продолжают расти. С начала года было реализовано около шести тысяч единиц УАЗ «Патриот».
ТК «Звезда»: последние новости
Renault показала первый тизер нового кроссовера для России Президент Туркменистана собрал гоночный автомобиль на основе собственных чертежей Названы самые популярные у россиян устаревшие автомобили
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прохожие кричали «Убей его!»762
Автоледи задавила годовалого ребенка и скрылась10
Появилось видео наезда топ-менеджера «Синергии» на беременную3
«Полиция кое-что скрывает»: арестован сбивший девушку водитель BMW203
Названы самые непопулярные автомобили в России
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
02:06
Прохожие кричали «Убей его!»
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
05:48
Сотрудники ЦОДД теряют слух от слов «Новая Москва»
Автоновости
03:31
Умерла попавшая под BMW беременная женщина
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:24
На Урале внедорожник влетел в толпу
ДТП
00:51
В Анапе развернулась ожесточённая борьба за место на парковке
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение