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Автомобильные заводы Санкт-Петербурга увеличили объём продаж на 30%
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Автомобильные заводы Санкт-Петербурга увеличили объём продаж на 30% 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
За весну нынешнего года заводам Toyota, Nissan и Hyundai удалось реализовать более 30 тысяч автомобилей.
Несмотря на то, что продавцы опасались того, что выйти на стабильный уровень продаж не удастся, им удалось это сделать. Не только выйти на стабильный доход, но и увеличить его на 9% по сравнению с прошлым годом.
Как делятся специалисты, то проанализировав цифры выпущенных автомобилей можно заметить хорошую тенденцию, ведь таких результатов не было последние за пять лет, данные объёмы отслеживались только в докризисное время.
Причина, скрывается в том, что на рынке появились абсолютно новые модели авто, ведь до выхода их в свет, за последние 4 года прослеживался спад.
Наиболее активный рост продаж был замечен в апреле этого года, когда завод начал сборку Camry нового поколения.
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