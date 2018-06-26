Audi вывела на тесты E-Tron Quattro со странными зеркалами

Компания Audi планирует представить новый электрический внедорожник E-Tron Quattro 30 августа, но, несмотря на предстоящую дату премьеры, новая партия шпионских снимков показывает, как компания оценивает новые технологии для предстоящей модели.

Этот испытательный мул носит странную установку, которая сочетает в себе камеры заднего вида и традиционные зеркала, удерживаемые шпиндельными креплениями.

Хотя это решение дать водителям представление об изменении полосы движения является странным, есть веская причина.

Во многих странах транспортные органы по-прежнему требуют установки обычных боковых зеркал, а камеры как единственный способ взглянуть на то, что происходит за автомобилем, запрещены. Единственным исключением является Япония, которая разрешила установку камер только в 2016 года.

На Женевском автосалоне 2018 года Audi представила почти серийный E-Tron Quattro и объявила о намерении протестировать около 250 авто на общественных дорогах, а преддверии официального дебюта.

E-Tron Quattro будет поставляться с литий-ионным аккумулятором мощностью 95 киловатт-часов, при запасе хода 400 километров в новом тесте WLTP. Электродвигатели будут производить 435 лошадиных сил, но будут способны генерировать мощность до 503 л.с. во время временного повышения мощности.

В Германии стоимость новинки стартует от 80 000 евро. Прибытие E-Tron Quattro в Соединенные Штаты возможно произойдет не ранее 2019 года.

Для покупателей, ищущих более стильный электрический внедорожник, Audi запустит E-Tron Sportback в Европе в 2019 году. Он разделит платформу с E-Tron Quattro, но будет иметь более гладкий вид с изогнутой крышей.