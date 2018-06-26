Представлен велосипед без цепи Bicymple Nuvo

Стартап Bicymple в 2012 году анонсировал свой первый проект. Им стал велосипед с огромным передним колесом. Наконец, компании удалось выпустить модель Nuvo, которая предназначена для передвижения по городу. Разработчики учли все минусы первой модели и оснастили свое детище доработками и улучшениями.

Версия Nuvo получила доработанную рулевую ось, к которой можно прикрепить дополнительное колесо. Переднее колесо имеет диаметр в 36 дюймов. Это немало, но именно с таким показателем сооружение стало более безопасным и стабильным, нежели ранее. Диаметр заднего колеса составляет 24 дюйма. Конструкция при этом получила 2-скоростной режим работы. В совокупности получился велосипед, способный достигать значительных скоростей, но при этом вполне управляемый.

Базой для системы торможения стала технология Tektro, которую в последнее время постоянно используют в различных видах транспорта. Стоимость обновленной модели составляет $1099. За эту сумму пользователь получит базовую комплектацию с единственным скоростным режимом. 2-скоростная модель оценена в $1499.