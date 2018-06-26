Новый седан Geely SL: младший брат Emgrand GT

В Китае состоялась презентация новой купеобразной «четырехдверки». Ожидается, что в линейке Geely модель займет нишу между седанами GL и Borui (в России — Emgrand GT).

Официальные изображения новинки компания Джили распространила в мае этого года. А накануне в Поднебесной прошел первый показ модели — «живые» фотографии «четырехдверки» распространило местное издание Autohome. Имя седана для домашнего рынка — Binrui, экспортное название — SL.

На фото: Geely Binrui/SL Внешний облик новинки выполнен в стиле флагманского Geely Borui (в Поднебесной большой седан также известен как GC9, а в России он зовется Emgrand GT). Длина Binrui/SL составляет 4 680 мм, ширина — 1 785 мм, высота — 1 460 мм, колесная база — 2 670 мм. Модель построена на платформе собственной разработки Geely.

По данным китайских СМИ, в линейке марки «четырехдверка» займет нишу между GL и уже упомянутым Borui, причем первая модель — крупнее SL. Габариты Geely GL: 4 725/1 802/1 478 мм, колесная база — 2 700 мм. Размеры Geely Borui: 4 956/1 861/1 513 мм, расстояние между осями — 2 850 мм.

О моторах нового седана в Geely пока умолчали, однако характеристики SL были раскрыты ранее министерством промышленности Китая. По предварительной информации, для модели предусмотрено два бензиновых двигателя: «турботройка» 1.0 мощностью 136 л.с. и «турбочетверка» 1.4 с отдачей в 133 л.с.

На китайский рынок Binrui/SL выйдет в третьем квартале 2018-го, в других же странах модель, вероятно, появится лишь через год-два. Цена новинки пока не объявлена. Седан Geely GL в Поднебесной стоит от 78 800 юаней, что эквивалентно примерно 760 000 рублей по актуальному курсу. Флагман Geely Borui обойдется минимум в 119 800 юаней — это около 1 156 000 рублей.

На фото: Geely Binrui/SL Как уже сообщал портал «Карельские Вести», в этом году Geely существенно обновила свой модельный ряд в Китае: в частности, компания представила рестайлинговый кросс-хэтч Emgrand GS, посвежевшие «паркетники» Vision X6 (в РФ — Emgrand X7) и Boyue (в РФ — Atlas), гибридные версии седана Borui. Впереди еще несколько премьер: Geely готовит к дебюту минивэн и кросс-купе.

В России тоже скоро появятся новинки Geely. Так, к нам должны привезти «пятидверку» GS, модернизированные седан Emgrand 7 (после второго рестайлинга) и кросс Emgrand X7 (образца 2016 года), «паркетник» Atlas с турбомотором.

По материалам: www.kolesa.ru