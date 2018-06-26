Новый Volkswagen Touareg поступил в продажу на первых рынках

Немецкая компания выпустила прайс-лист и открыла книгу заказов на новый Touareg 2019 модельного года в Англии.

Первоначально VW Touareg третьего поколения будет доступен исключительно с 3,0-литровым дизельным V6 TDI, обеспечивающим 286 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Агрегат соединят с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. По данным Volkswagen, такое оснащение обеспечит разгон 0-100 км/ч за 6,1 секунды, а также предельную скорость в 235 километров в час. Расход топлива при комбинированных поездках составит 6,6 литра на 100 км, в то время как предельный вес прицепа — 3,5 тонн.

В зависимости от версии (SEL, R-Line и R-Line Tech) флагманский внедорожник будет оцениваться в 68 456, 73 100 и 77 212 долларов США. В будущем VW добавит несколько вариантов двигателей, включая 3,0-литровый мотор TDI (228 лошадиных сил), 3,0-литровый бензиновый V6 TFSI с турбонаддувом (335 лошадиных сил) и гибридный агрегат мощностью в 362 л. с. Главной особенностью Touareg 2019 модельного года станет мультимедийная система Innovation Cockpit, дополненная 15-дюймовым сенсорным дисплеем, который располагается под одной поверхностью с 12-дюймовой цифровой приборной панелью.