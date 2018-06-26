В Сети появилось новые шпионское видео тестов Mercedes-AMG A35 на Нюрбургринге

Вероятно новые фото и видео с участием Mercedes-AMG A35 или его более сильном брате, A45 являются самой «страшной» тайной немецкого производителя и потому каждую неделю появляется новая шпионская информация о них.

По словам босса подразделения AMG Тобиаса Моеса, модель А35 будет производить около 300 лошадиных сил, приоткрыло некую тайную завесу над силовой начинкой новинки.

Новое шпионское видео с трека Нюрбургринга показывает, что производитель уже вывел AMG А35 на тесты. Предполагается, что под капотом новинки окажется 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом и электроприводом, который повысит производительность авто.

В экстерьере можно увидеть новую переднюю панель и характерные для AMG бамперы, что придаст модели более агрессивный вид.

Примечательно, что в США хэтчбек AMG не появится и туда приедет седан А35. Обе версии седана A35 и A45 должны дебютировать в 2018 году.

Mercedes A45 сможет похвастаться более чем 400 л.с. и будет поставляется с полным приводом. В будущем может появиться модель A50 с использованием гибридных технологий.