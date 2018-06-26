Ещё
В Сети появилось новые шпионское видео тестов Mercedes-AMG A35 на Нюрбургринге
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сети появилось новые шпионское видео тестов Mercedes-AMG A35 на Нюрбургринге 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Вероятно новые фото и видео с участием Mercedes-AMG A35 или его более сильном брате, A45 являются самой «страшной» тайной немецкого производителя и потому каждую неделю появляется новая шпионская информация о них.
По словам босса подразделения AMG Тобиаса Моеса, модель А35 будет производить около 300 лошадиных сил, приоткрыло некую тайную завесу над силовой начинкой новинки.
Новое шпионское видео с трека Нюрбургринга показывает, что производитель уже вывел AMG А35 на тесты. Предполагается, что под капотом новинки окажется 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом и электроприводом, который повысит производительность авто.
В экстерьере можно увидеть новую переднюю панель и характерные для AMG бамперы, что придаст модели более агрессивный вид.
Примечательно, что в США хэтчбек AMG не появится и туда приедет седан А35. Обе версии седана A35 и A45 должны дебютировать в 2018 году.
Mercedes A45 сможет похвастаться более чем 400 л.с. и будет поставляется с полным приводом. В будущем может появиться модель A50 с использованием гибридных технологий.
Car.ru: последние новости
Чем опасен 92-ой бензин для современных автомобилей 4 правила как вести себя при жаре в автомобиле В новом Audi RS Q8 могут использовать трансмиссию от гибридного Porsche Panamera Turbo SE
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла попавшая под BMW беременная женщина39
Мара Багдасарян срочно продает «Мерседес»60
Парадокс «подешевевшего» бензина231
Сбитая преподавателем беременная москвичка скончалась17
Первая смерть на Крымском мосту304
Видео
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
03:31
Умерла попавшая под BMW беременная женщина
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
01:17
Из-за водителя взорвалась АЗС
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:10
Мара Багдасарян срочно продает «Мерседес»
Автоновости
00:26
Сбитая преподавателем беременная москвичка скончалась
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение