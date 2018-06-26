Каминг-аут

Любая новая модель рано или поздно проходит эту стадию: агрегаты уже нужно испытывать, а кузов еще не готов. Тогда в дело идут «мулы» — этим словечком в индустрии называют опытные машины-агрегатоносители, собранные специально для испытаний.

Конструкторы быстренько приспосабливают новые узлы к кузову уже выпускающейся модели, а техники в опытном цеху берутся за болгарку и сварочный аппарат. Кстати, у немцев есть свой жаргонный термин для «мулов» — Erlkönig, или «Лесной царь». Достаточно просто посмотреть на некоторые из этих машин, чтобы понять, за что их сравнивают с лесным чудовищем.

Многие из них отлично подошли бы на роль машины для Монстра Франкенштейна: швы в самых неожиданных местах, нарощенная или наоборот, укороченная колесная база, собранный кое-как интерьер, странные нашлепки тут и там… А по внешней нелепости многие из них дадут сто очков вперед даже шедеврам дворового тюнинга. Вы наверняка не раз видели такие машины среди шпионских фотографий на нашем сайте. Судьба их незавидна: после окончания испытаний большинство «мулов» отправляют под пресс. Хотя некоторые фирмы настолько бережно относятся к своей истории, что оставляют такие машины у себя в хранилищах. Хотя и тогда шансы попасть на всеобщее обозрение в музей стремятся к нулю. И уж совсем редко такие машины попадают в частные собрания.

Мы собрали несколько самых запоминающихся машин такого рода, какие только видели за время занятий автомобильной журналистикой.

Древний Ferrari 348 c золотистыми колесами Speedline и уродливыми расширителями крыльев. Что это — беспощадный немецкий тюнинг из восьмидесятых? Приглядитесь повнимательнее: кузов «триста сорок восьмой» растянут в длину на целых 25 сантиметров, чтобы разместить мотор V12 от Ferrari Enzo. Прочие ингредиенты — подвеска и тормоза от модели 355 Challenge, щиток приборов от модели 360, быстросъемные задние крылья и прорезанные по месту отверстия в бамперах. Двигатель V12 отличается от серийного алюминиевым впускным коллектором вместо углепластикового.

Для испытаний агрегатов к Enzo было подготовлено три прототипа: M1, M2 и M3. Это последний из них — его построили осенью 2000 года, взяв за основу другой прототип. А осенью 2002 года на Парижском автосалоне представили уже серийный Enzo. В отличие от других «мулов», эту машину в 2005 году продали с аукциона в частные руки за 195 000 евро.

Subaru BRZ До маленького заднеприводного купе BRZ фирма Subaru никогда не выпускала машин такой компоновки. Поэтому кузова от серийных Subaru пришлось укорачивать в одном месте и растягивать в другом. Первый заднеприводный прототип сделали в 2007 году из укороченного кузова седана Legacy четвертого поколения. Кузов для «мула» 2009 года пришлось переделывать сильнее. За основу взяли седан Imprezа: опытный взгляд поймет, что колесную базу укоротили, одновременно отодвинув переднюю подвеску дальше от моторного щита и удлинив передние двери. Соответственно, задние двери и «хвостик» багажника подверглись беспощадному сокращению. При этом высота крыши осталась прежней — почти на 20 сантиметров больше, чем у серийного купе. Это придало прототипу уж совсем странные пропорции. Обе машины сохранились, и их изредка показывают журналистам.

Это купе Audi 100 неспроста участвовало в выставке классических Porsche. Дело в том, что внутри это… спорткар Porsche 928. Так называемый прототип серии V4 был построен в 1974 году и снабжен всеми основными компонентами от Porsche: мотором V8, расположенной сзади коробкой и подвесками. Чтобы приспособить агрегаты заднеприводного Porsche к переднеприводной Audi, механикам пришлось даже расширить кузов на 11 сантиметров специальной вставкой посередине. До этого агрегаты испытывали по отдельности: c подвеской колдовали на седане Opel Admiral (индекс V2), расположенную сзади коробку передач испытывали на родстере Mercedes 350 SL (V1), потом на нем же испытывали и мотор. К сожалению, прототип V4 был уничтожен пожаром уже в наши дни.

MG MGF Узнаете среднемоторный родстер MG MGF второй половины девяностых? Между тем, под личиной невзрачного хэтчбека Rover Metro скрывается именно он. Что-то заподозрить можно только при близком контакте: «мула» выдает стык между кузовными панелями на крыше и аномально толстая средняя стойка кузова. Для доступа к мотору, установленному поперечно перед задней осью, откидывается вся задняя часть крыши вместе с боковыми окнами и задней стенкой кузова. Среди любителей марки MG машина стала известна как «фургон для доставки пиццы».

McLaren SLR Английская фирма TVR нередко испытывала вкус своей клиентуры на прочность. Но до такого не смогли бы дойти даже дизайнеры из Блэкпула. Над этими купе TVR Chimaera потрудились люди из… Daimler-Benz. Когда им потребовались легкие заднеприводные машины для испытаний двигателя V8 5.5 к суперкару McLaren SLR, они купили пару подержанных купе TVR Chimaera. Mercedes-McLaren SLR знаменит своим выдающимся «носом», внутри которого скрыт короб воздушного фильтра для исполинского V8. Места для него под покатым капотом TVR не нашлось — и мерседесовцы соорудили чудовищный «нарост» на носу спорткара. Металлические нашлепки за передними колесами скрывают глушители выпуска — именно там они стояли и у серийного суперкара Mercedes-McLaren SLR.

Как ни странно, «мулы» на базе TVR не стали уничтожать после испытаний: несколько лет назад один из посетителей штаб-квартиры Daimler сфотографировал обе машины на корпоративной подземной стоянке.

Австралийский пикап Holden Ute на базе заднеприводного седана Commodore может быть очень быстрым: версия Maloo оснащалась двигателем V8 мощностью свыше 400 лошадиных сил. Но этот автомобиль с Холденовскими эмблемами — нечто иное. Прототип сфотографировали три года назад в Детройте. Догадаться, из чего сшили этого «Франкенштейна», непросто. По очертаниям крыши угадывается кабина от Chevrolet Corvette C7. Но двигатель располагается вовсе не спереди, как у всех Корветов: V-образная «восьмерка» установлена перед задней осью. А снаружи среднемоторный суперкар замаскирован кузовными панелями от пикапа Holden австралийского производства (эти машины предполагалось продавать в Северной Америке, и небольшое количество машин привезли в США). В серийную машину этот прототип пока не превратился, поэтому мы не знаем точно, какую машину испытывали под этой личиной. Американские журналисты предполагают, что это Chevrolet Corvette восьмого поколения, который руководство General Motors наконец решилось превратить из переднемоторного спорткара в среднемоторный.

Jeep Wrangler c непропорционально вытянутым носом? Именно так выглядел прототип для для обкатки компонентов родстера Plymouth Prowler. «Серийный хот-род», производство которого стартовало в 1997 году — автомобиль сам по себе исключительный. И «мул» для испытаний его «начинки» тоже получился крайне эксцентричный. Среди любителей модели эти машины получили шутливое обозначение Prangler.