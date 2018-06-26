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Бюджетный «Тигуан»
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Бюджетный «Тигуан» 

Motor.ru 25 минут назад
Фото: Motor.ru
Через год с небольшим российская линейка Volkswagen пополнится компактным кроссовером Tharu. В Китае его начнут продавать уже в этом году, поэтому о модели уже кое-что известно. Чего ждать от Volkswagen Tharu и стоит ли вообще его ждать — давайте попробуем разобраться.
Его назвали по аналогии с Touareg
Флагманский кроссовер Volkswagen назван в честь туарегов — группы народов, которые проживают в Мали, Нигере, Ливии и других странах Африки. С Tharu та же история — он назван в честь народности, проживающей в Индии и Непале. Впрочем, это название для китайского рынка — вполне вероятно, что в России кроссовер будет называться иначе. Все-таки «Тхару» звучит как-то странно.
Он будет по-настоящему народным
Какое бы имя ни получил кроссовер, он претендует на роль глобального бестселлера: продавать его будут чуть ли не во всем мире (Западная Европа и Антарктида — вот и весь список исключений). Производство Tharu уже в августе стартует в Китае на предприятии SAIC-Volkswagen, а к 2020 году список заводов, которые будут его выпускать, пополнится Аргентиной, Мексикой и Россией. В нашей стране Tharu будут собирать на предприятии в Калуге — на это намекнул глава группы Volkswagen Герберт Дисс.
Это типичнейший Volkswagen
Хотя технически автомобиль идентичен удлиненной версии Skoda Karoq, он соткан по свежим лекалам Volkswagen — дизайн в стиле Tiguan и Teramont, родственников по модульной платформе MQB. Tharu не намного компактнее «Тигуана» (на 33 мм короче, на 2 мм шире и на 41 мм ниже), но при этом ощутимо дешевле — статус «народного кроссовера» обязывает.
Он будет исключительно 4-цилиндровым
В Китае Tharu будет продаваться только с 4-цилиндровыми моторами объемом 1,2 и 1,4 л — их мощность составит 112 и 150 лошадиных сил соответственно. Коробки передач на выбор — традиционная «механика» и «робот» с двумя сцеплениями. Не исключено, что на других рынках моторы для Tharu будут теми же.
У Volkswagen на него большие планы
Рынок кроссоверов ныне является самым быстрорастущим в мире — в Volkswagen это прекрасно понимают и делают ставку на относительно доступный автомобиль повышенной проходимости, в значительной степени унифицированный с другими моделями. Компания рассчитывает продавать до 400 тысяч экземпляров Tharu ежегодно, и эта цель не является космической. Если новый «народный кроссовер» приживется, он гарантированно станет постоянной единицей модельного ряда Volkswagen — как тот же Touareg. Российские цены на Tharu будут известны ближе к старту производства, и они обещают быть ощутимо ниже, чем у «Тигуана». /m
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