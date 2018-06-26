Большой кроссовер Kia начал сбрасывать камуфляж

В Сети появилась очередная порция снимков с тестов нового вседорожника корейской марки. Предвестника будущего флагмана — концепт Telluride — компания Kia показала еще в 2016 году.

О том, что корейцы дали «зеленый свет» большому кроссоверу с дизайном по мотивам Telluride, стало известно в начале 2018-го. В январе и феврале в Сеть выложили шпионские фотографии с испытаний вседорожника. Теперь же появились свежие снимки — их опубликовал портал Bobaedream. У машины на новых фото — меньше камуфляжа, так что теперь мы можем разглядеть фары и фонари кроссовера: у головной оптики поменяли форму — фары вертикальные, тогда как у прототипа они были горизонтальными.

По неофициальным данным, кроссовер построен на новой платформе с поперечным расположением мотора и базовым приводом на переднюю ось. Ожидается, что модель предложат в семи— и восьмиместном вариантах. Кстати, та же «тележка», вероятно, ляжет в основу нового вседорожника Hyundai : предвестника модели Хёндэ — шоу-кар HDC-2 Grandmaster — представили в июне этого года.

В моторную гамму флагмана Kia может войти бензиновый битурбированный двигатель V6 3.3 с отдачей в 370 л.с. Таким же мотором сегодня оснащаются седан Kia K9 нового поколения (в России «четырехдверка» известна как Quoris) и модели премиум-бренда Genesis (принадлежит Hyundai).

Главным рынком для большого кроссовера Kia станут США, но при этом его планируют продавать и в других странах. Наверняка в список войдет и Россия — у нас любят большие автомобили. Премьера серийной модели состоится в конце этого — начале следующего года. Ее главными конкурентами станут Ford Explorer Honda Pilot и Chevrolet Traverse

Напомним, концепт Kia Telluride построен на модернизированной версии платформы от Kia Sorento последней генерации (в России — Sorento Prime). Длина прототипа равна 5 001 мм, что на 241 мм больше, чем у Соренто, ширина — 2 009 мм (+ 119 мм), высота — 1 801 мм (+112 мм), размер колесной базы составляет 3 073 мм (+300 мм). Концепт получил гибридную установку с возможностью подзарядки от электросети, в нее вошли бензиновый мотор V6 3.5 GDI и электродвигатель, совокупная отдача — 400 л.с. Не исключено, что у товарного внедорожника тоже будет гибридная версия.

По материалам: www.kolesa.ru