Новый большой кроссовер KIA Telluride замечен без камуфляжа

Крупногабаритный SUV китайского автопроизводителя KIA под названием Telluride дебютировал еще два года назад, но до сих пор не окончено его тестирование.

В частности, недавно внедорожник был замечен во время испытаний, но уже без камуфляжа.

Еще в начале года в СМИ появились снимки полностью замаскированного KIA Telluride, а дизайнер компании отметил, что семиместный кросс уже скоро появится на публике.

Несмотря на камуфляж, специалисты рассмотрели головную оптику, которая сменила расположение с горизонтального на вертикальное, а также другие зеркала по бокам. А в целом внешность KIA Telluride мало изменится.

По словам представителя компании, в основе внедорожника находится модульная «тележка» с поперечным расположением мотора и полноприводной системой.

В качестве силовой поддержки предполагается, что под капотом окажется 3,3-литровый битурбированный двигатель, генерирующий 370 л.с. Напомним, что концептуальный вариант оснащали гибридным силовым агрегатом.

Не исключено, что на родном рынке китайский KIA Telluride появится в конце 2018-го начале 2019 года.