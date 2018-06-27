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KIA Telluride замечен без камуфляжа
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Новый большой кроссовер KIA Telluride замечен без камуфляжа 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Крупногабаритный SUV китайского автопроизводителя KIA под названием Telluride дебютировал еще два года назад, но до сих пор не окончено его тестирование.
В частности, недавно внедорожник был замечен во время испытаний, но уже без камуфляжа.
Еще в начале года в СМИ появились снимки полностью замаскированного KIA Telluride, а дизайнер компании отметил, что семиместный кросс уже скоро появится на публике.
Несмотря на камуфляж, специалисты рассмотрели головную оптику, которая сменила расположение с горизонтального на вертикальное, а также другие зеркала по бокам. А в целом внешность KIA Telluride мало изменится.
По словам представителя компании, в основе внедорожника находится модульная «тележка» с поперечным расположением мотора и полноприводной системой.
В качестве силовой поддержки предполагается, что под капотом окажется 3,3-литровый битурбированный двигатель, генерирующий 370 л.с. Напомним, что концептуальный вариант оснащали гибридным силовым агрегатом.
Не исключено, что на родном рынке китайский KIA Telluride появится в конце 2018-го начале 2019 года.
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