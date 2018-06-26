Какие «Ниссаны» с пробегом выбирают российские покупатели

Какие « Ниссаны » с пробегом выбирают российские покупатели За прошедшие пять месяцев этого года российские покупатели приобрели 112 630 автомобилей Nissan с пробегом, о чем говорится в статистике «Автостат Инфо». Спрос на машины этой марки вырос на вторичном авторынке РФ на 3,7% относительно результата продаж за январь-май 2017 года (108 598 ед. авто).

Среди «Ниссанов» с пробегом наибольшей популярностью у российских покупателей пользуется Nissan X-Trail . За пять месяцев этого года было продано 12 834 б/у внедорожников Nissan X-Trail, что на 11,3% больше продаж прошлого года — 11 535 ед. В тот же период перепродажи кроссоверов Nissan Qashqai выросли на 11% и составили 12 803 ед. против 11 553 ед., реализованных в 2017-м. Третье место после Nissan Qashqai в линейке марки на вторичном рынке досталось седану Nissan Almera , перепродажи которого сократились в отчетные январь-май 2018 года на 4% до 10 025 ед. (в прошлом году — 10 430 ед.).

Добавим, что в мае 2018 года российские покупатели приобрели 26 835 б/у машин марки Nissan. Это на 19% превысило объем перепродаж, зафиксированный в мае прошлого года, — 22 498 ед.