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Какие «Ниссаны» с пробегом выбирают российские покупатели
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Какие «Ниссаны» с пробегом выбирают российские покупатели 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Какие «Ниссаны» с пробегом выбирают российские покупатели За прошедшие пять месяцев этого года российские покупатели приобрели 112 630 автомобилей Nissan с пробегом, о чем говорится в статистике «Автостат Инфо». Спрос на машины этой марки вырос на вторичном авторынке РФ на 3,7% относительно результата продаж за январь-май 2017 года (108 598 ед. авто).
Среди «Ниссанов» с пробегом наибольшей популярностью у российских покупателей пользуется Nissan X-Trail. За пять месяцев этого года было продано 12 834 б/у внедорожников Nissan X-Trail, что на 11,3% больше продаж прошлого года — 11 535 ед. В тот же период перепродажи кроссоверов Nissan Qashqai выросли на 11% и составили 12 803 ед. против 11 553 ед., реализованных в 2017-м. Третье место после Nissan Qashqai в линейке марки на вторичном рынке досталось седану Nissan Almera, перепродажи которого сократились в отчетные январь-май 2018 года на 4% до 10 025 ед. (в прошлом году — 10 430 ед.).
За те же пять месяцев на вторичном авторынке России разошлись 6748 подержанных Nissan Teana (-7%), 6377 б/у машин Nissan Note (+20%), 6113 шт. Nissan Tiida (+5%) и 5981 шт. Nissan Juke (+15%) с пробегом.
Добавим, что в мае 2018 года российские покупатели приобрели 26 835 б/у машин марки Nissan. Это на 19% превысило объем перепродаж, зафиксированный в мае прошлого года, — 22 498 ед.
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