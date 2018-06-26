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Обновленный Chevrolet Spin Activ получил 7-местный салон
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Обновленный кроссовер Chevrolet Spin Activ получил 7-местный салон 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Российским автомобилистам знакомы только Chevrolet Cobalt и его преемник Ravon R4 в кузове седан, тогда как бразильским потребителям доступен и его грузопассажирский вариант.
Этот компактный минивэн длиной 4,4 получил название Chevrolet Spin, а также единую платформу, силовые характеристики и даже некоторые решения экстерьера и интерьера.
Недавно в Бразилии анонсировали появление рестайлинговой версии Chevrolet Spin с приставкой Activ и обвесом из пластика.
Кросс-вариант Chevrolet Spin Activ оснастили горизонтальными задними фонарями, изменили форму задней двери, а запасное колесо теперь крепится под днищем. 16-дюймовые колесные диски приобрели новый дизайн.
Внутри минивэна изменения не так заметны, но они все же есть — передняя панель обзавелась дополнительными гранями, изменился руль, а в «начинку» добавлен датчик дождя и камера заднего вида.
Под капотом рестайлингового Chevrolet Spin Activ расположился старый 1.8-литровый Flex V8 силой в 106 л.с. при заправке бензином и 111 «лошадок» при применении этанола.
МКПП тоже осталась прежней, зато 6-скоростная АКПП оптимизировала настройки и теперь работает быстрее.
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