Новым Opel Combo, Citroen Berlingo и Peugeot Partner увеличили грузоподъемность

Концерн PSA представил грузовые версии коммерческих вэнов нового поколения с улучшенными характеристиками и новым оборудованием.

Новые Peugeot Partner и Citroen Berlingo доберутся до российского рынка не ранее 2019 года. Напомним, модели Opel у нас не продаются. Старт продаж на мировых рынках намечен на осень текущего года — с сентября по ноябрь, в зависимости от бренда.

Напомним, пассажирские варианты этих моделей были представлены в феврале текущего года. Кстати, пассажирская версия Peugeot сменила имя с Partner на Rifter, тогда как Citroen Berlingo и Opel Combo носят одинаковые названия независимо от версии.

Длина стандартного фургона составляет 4,4 метра при колесной базе 2 785 мм, для удлиненной модификации эти параметры равны 4,75 и 2 975 мм, соответственно. Кстати, объем грузового отсека у «длинной» версии составляет 4,4 кубических метра (3,7 кубических метра у предшественника). Грузоподъемность Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo равна 1000 кг максимум в обычной версии и 950 кг максимум в удлиненной. У фургонов предыдущего поколения максимальная грузоподъемность составляла 800 кг.

Оформление салон у моделей немного отличается, но сама компоновка практически идентична — экран информационно-развлекательной системы планшетного типа на передней панели имеется у всех. Кстати, сама система современная, умеет «общаться» со смартфонами и выполнять навигационные функции. Peugeot еще может похвастаться фирменной приборной панелью iCockpit, которая читается поверх руля.

Грузовые фургоны позаимствовали у своих пассажирских собратьев арсенал ассистентов водителя: система помощи движения в пределах полосы, система автоматического торможения, система мониторинга слепых зон, мультирежимный контроль тяги Grip Control (у Opel — IntelliGrip), помощник спуска и старта на уклоне, система распознавания дорожных знаков, система слежения за усталостью водителя, система автоматического переключения фар и стабилизации прицепа. Список доступного оборудование также включает адаптивный круиз-контроль с функцией остановки и возобновления движения, автоматический стояночный тормоз и цветной проекционный дисплей.

Citroen будет предлагать Berlingo в двух вариантах исполнения — Driver с уклоном на комфорт и Worker в качестве «рабочей лошадки» с увеличенным на 30 мм клиренсом. Автомобиль доступен в двух версиях длины кузова, с трех— и пятиместным салоном. Боковых дверей может быть одна или две, а может не быть вовсе.

Впервые, модели получили систему определения перегрузки, сигнализирующей о достижении предела полной массы, а также систему Surround rear vision, которая использует две камеры — одну в боковом зеркале со стороны пассажира и вторую сверху в задней двери, причем «задняя» камера умеет менять поле зрения на ближнее-дальнее. Ближний обзор активируется при включении заднего хода, тогда как при движении вперед по умолчанию работает дальний режим в качестве альтернативы зеркалу заднего вида в салоне, вместо которого, в таком случае, используется отдельный пятидюймовый экран.

О составе силовой гаммы в релизе Opel Combo ничего не сообщается, тогда как французские вэны Peugeot Partner и Citroen Berlingo получат 110-сильный бензиновый мотор PureTech объемом 1,2 литра в сочетании с шестиступенчатой «механикой», или же 130-сильную его версию с восьмиступенчатым «автоматом» (с 2019 года), а также три дизеля: 130-сильный BlueHDi объемом 1,5 литра и два варианта BlueHDi 1,6 литра — 75— и 110-сильный в сочетании с КВП или АКП.

Напомним, сначала был представлен Citroen Berlingo нового поколения, спустя несколько дней Opel Combo, а затем Peugeot Rifter (Partner).

По материалам: www.kolesa.ru