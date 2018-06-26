Mercedes-Benz больше не будет выпускать подзаряжаемые гибриды

Представители немецкого автоконцерна Mercedes-Benz сообщили о прекращении производства моделей класса C, Е, S и кросса GLE, оснащенных подзаряжаемыми гибридными установками.

При этом немцы отметили, что с производственными проблемами это никак не сопряжено.

В компании заявили о возвращении моделей указанных классов на рынок, но уже с новыми эко-двигателями третьего поколения, обозначенными как Mercedes-EQ.

Третья генерация моторов подразумевает сотрудничество с АКПП, сцеплением и электродвигателями, которые объединены в единый агрегат.

При этом установка будет генерировать 121 лошадиную силу, а электромотор позволит транспортному средству известного бренда разогнаться до 140 км/ч. Запас хода составляет 50 км.

«Пионером» из этой компании Mercedes-Benz станет Mercedes-EQ S560e, дебют которого намечен на осень 2018 года, тогда как остальные версии будут показаны уже в следующем году.