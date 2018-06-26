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Внедорожник Bentley Bentayga поставил новый рекорд во время соревнований в США
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Внедорожник Bentley Bentayga поставил новый рекорд во время соревнований в США 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
Потомок известной семьи гонщиков Рис Миллен поставил новый рекорд на внедорожнике Bentley Bentayga. Соревнования среди автомобилей аналогичного типа проходили на горе Пайкс‐Пик в американском штате Колорадо, сообщило ИА Nation News.
Bentley Bentayga преодолел расстояние в 19,9 километра за 10 минут и 49,9 секунды и стал самым быстрым легким грузовиком (SUV) за всю историю соревнований. Разработчики установили в автомобиль усовершенствованную адаптивную пневматическую подвеску и активную систему подавления кренов. Они убрали лишние элементы интерьера, что позволило снизить массу кроссовера на 300 килограммов.
Люксовый внедорожник оснастили бензиновым двигателем W12 мощностью 608 лошадиных сил, который разгоняется до 100 километров в час за 4,1 секунды. Максимальная скорость Bentley Bentayga — 301 километр в час.
Автовладельцы с нетерпением ждут начала Московского автосалона, который пройдет с 29 августа по 9 сентября. На выставке помимо прочих автомобилей также могут представить обновленные Lada Granta и Largus.
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