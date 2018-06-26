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Renualt показала первое изображение нового кроссовера для России
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Renualt показала первое изображение нового кроссовера для России 

Авторамблер 47 минут назад
Фото: Авторамблер
Премьера пока безымянной модели пройдет в конце августа на Московском автосалоне.
О новинке известно, что это будет кроссовер C-сегмента с купеобразным кузовом. Россия станет первой страной, где появится эта глобальная модель — ее выпуск налядят на мощностях московского завода "Рено Россия". Позже новый SUV появится в Бразилии, Китае и Южной Корее, а в 2020 году — и в Европе, где, вероятно, заменит Captur.
Как сообщает пресс-служба Renault, подробная информация о производстве и технических характеристиках будет анонсирована ближе к дате дебюта.
Днем ранее выяснилось, что французский производитель готовит для российского рынка еще одну новинку — вседорожную версию бюджетного Logan. От обычного «Логана» высокий седан будет отличаться увеличенным с 155 до 195 мм дорожным просветом, наличием пластиковых накладок на бамперах и арках, а также чуть по-иному оформленным салоном. Его предложат с 1,6-литровым мотором в связке с вариатором.
Основным конкурентом этой модели станет Lada Vesta Cross, которая стоит от 762 900 рублей до 856 900 рублей.
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