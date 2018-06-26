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Кросс-купе Renault на базе Дастера для России: первое официально изображение
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Кросс-купе Renault на базе Дастера для России: первое официально изображение 

Карельские вести 35 минут назад
Фото: Карельские вести
Компания Renault распространила тизер нового «паркетника», производство которого наладят на московском заводе. Публичная премьера модели состоится в конце августа текущего года. О планах расширить кросс-линейку в России марка объявила в феврале 2018-го. Тогда в компании заявили, что новый «паркетник» С-класса станет глобальной моделью, а первым рынком для него будет наша страна — выпуск кроссовера для РФ наладят на московском заводе Renault (бывший «Автофрамос», также производит Renault Duster и Kaptur, Nissan Terrano). Теперь же появился первый тизер новинки.
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По материалам: www.kolesa.ru
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