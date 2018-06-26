Компания Skoda проводит выездные тест–драйвы автомобиля Kodiaq

Skoda проводит в городах миллионниках выездные тест–драйвы на кроссоверах Kodiaq, сборка которых недавно стартовала в РФ. Для этих мероприятий компания создала искусственные препятствия, на которых можно протестировать автомобиль в черте города, в комфортных условиях для клиента.

Для плавности хода сооружена так называемая «гребенка», прохождение которой дает возможность почувствовать шумоизоляцию салона и работу подвески на мелких неровностях.

Препятствие для проверки диагонального прохождения неровностей показывает уровень вывешивания колес и работу полного привода.

Изюминкой ознакомительного теста стала видео-звуковая 3D–инсталляция в виртуальном кинотеатре.

Тесты уже прошли в Казани, Уфе, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В Москве мероприятие пройдет с 30 июня по 8 июля.

Напомним, стоимость автомобиля российской сборки начинается от 1 339 000 рублей.

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https://youtu.be/SoY30E-PuVs