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Названы самые популярные сегменты авторынка РФ
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Названы самые популярные сегменты авторынка РФ 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автоэксперты «Автостата» представили статистические данные касательно популярности сегментов автомобильного рынка России.
Майские продажи российских автодилеров показали продажи 137200 легковых авто. Это на 17,8% превосходит прошлогодние результаты.
Наиболее востребованным в России называют SUV-сегмент. Машины такого типа составили 42,8% от всех реализованных автомобилей в указанном периоде (+26%).
Это 58800 новых машин SUV-сегмента. Среди автомоделей самой востребованной называют Hyundai Creta (5759 экз. +37%).
Следующий сегмент авторынка — автомобили класса В. Майские продажи составили 52200 экземпляров (+9,8%). Доля на авторынке РФ — 38,1%. Самой востребованной автомоделью называют KIA Rio (8857 экз. +9,6%).
Третье место за автомоделями класса С. Россияне приобрели в мае 9100 таких автомобилей (+0,5%). Доля на авторынке — 6,7%. Самой популярной называют автомодель Skoda Octavia (2002 экз. +14%).
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