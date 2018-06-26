Названы самые популярные сегменты авторынка РФ

Автоэксперты «Автостата» представили статистические данные касательно популярности сегментов автомобильного рынка России.

Майские продажи российских автодилеров показали продажи 137200 легковых авто. Это на 17,8% превосходит прошлогодние результаты.

Наиболее востребованным в России называют SUV-сегмент. Машины такого типа составили 42,8% от всех реализованных автомобилей в указанном периоде (+26%).

Это 58800 новых машин SUV-сегмента. Среди автомоделей самой востребованной называют Hyundai Creta (5759 экз. +37%).

Следующий сегмент авторынка — автомобили класса В. Майские продажи составили 52200 экземпляров (+9,8%). Доля на авторынке РФ — 38,1%. Самой востребованной автомоделью называют KIA Rio (8857 экз. +9,6%).