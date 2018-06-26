Экстрим-версия Jeep Grand Cherokee Trailhawk прибыла в РФ

Обсуждаемая модификация выгодно разнится со стандартным наполнением. В частности, машина имеет некоторые визуальные отличия: тут иной бампер и радиаторная решетка, на капоте имеется специальная наклейка против бликов. Внутренняя отделка выполнена черной кожей с красными швами.

Среди оснащения можно назвать пневмоподвеску Quadra-Lift, усовершенствованный круиз-контроль, мультимедиа система с монитором на 8,4 дюйма.

По силовой части автомодель оснащается 3,6-литровым мотором на 186 л.с. и коробкой-автоматом на восемь ступеней.

Данная автомодель считается наиболее «нафаршированной», среди представленных в России автомоделей этого автопроизводителя.

На авторынке Российской Федерации Jeep Grand Cherokee Trailhawk предлагается от 3760000 российских рублей.