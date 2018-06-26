Первые тесты Lexus ES 300h: точная управляемость и комфортабельная подвеска

Весной текущего года Lexus представил седан ES нового поколения. Первые экземпляры этой модели лишь недавно добрались до ведущих зарубежных изданий, которые провели первые тест-драйвы новинки. Мы собрали мнения зарубежных коллег об этом автомобиле в небольшой дайджест.

Обозреватели издания Autocar в первую очередь отметили, что гибридная силовая установка, состоящая из атмосферной «четвёрки» объёмом 2,5 литра, электромотора и вариатора, работает достаточно плавно. Мощности в 215 лошадиных сил хватает, чтобы разгонять автомобиль до 100 километров в час за девять секунд.

По ощущениям, эта комбинация не для гонок, а для тех водителей, которым по душе экономичность, ведь если ехать размеренно, то удаётся добиться показателя 4,7 литра на 100 километров пути. В режиме Sport рассчитывать на линейную тягу двигателя не приходится. Пользоваться подрулевыми переключателям смысла практически нет.

Характер у автомобиля тоже не гоночный. Он более спокойный и размеренный чем у GS, хотя управление отзывчивое, точное и последовательное, а руль обладает умеренным весом. По британским ухабам автомобиль себя чувствует куда лучше, чем многие конкуренты, и ехать на нём лучше неспешно — в этом случае подвеска отлично изолирует салон от неровностей.

Обозреватели канадского издания Driving отметили, что салон седана существенно преобразился по сравнению с предшественником. Материалы на высоте, сидения тоже в порядке. Но ситуацию портит «мультимедийка», которая управляется при помощи не очень удобной системы Lexus Remote Touch — в конкурентах нужно лишь коснуться пальцем иконки, что удобнее. Apple CarPlay система поддерживает, а вот пользователям Android придётся подождать.

Также канадцы согласились с британцами относительно повадок гибрида. В экономичном режиме достигается реальная экономия, тогда как в режиме Sport автомобиль оставляет бензиновый мотор работать чаще. Кстати, в отличие от коллег из издания Autocar, канадцы зафиксировали средний расход на отметке 6,4 литра на «сотню».

Седан оснащён адаптивными амортизаторами Swing Valve, благодаря чему обозреватели отметили отличную плавность хода, но достаточно точную управляемость, особенно, это касается спортивного режима.

В целом зарубежные обозреватели отметили, что Lexus ES 300h может порой ехать как задорный «немец», но для этого нужно перевести селектор в режим Sport и не сильно поминать японцев недобрым словом за дефицит тяги. Но куда лучше использовать Lexus ES 300h по назначению — ездить на нём с комфортом.

Ранее портал Карельские Вести провёл тест-драйв Lexus LS 430.

По материалам: www.kolesa.ru