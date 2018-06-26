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На японский авторынок вышла автоновинка: Daihatsu Mira Tocot — кей-кар свежего исполнения
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На японский авторынок вышла автоновинка: Daihatsu Mira Tocot — кей-кар свежего исполнения 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Данная автомодель сменила на посту Daihatsu Mira Cocoa, которая ранее являлась наиболее популярной в своем сегменте.
Автоновинка в целом имеет фирменный внешний вид в стиле линейки.
По силовой части машину оснастили 0,66-литровым мотором на 52 л.с. В качестве трансмиссии применяется вариатор. Касательно привода доступно две модификации: передний и полный.
В названии названной автомодели скрыты фразы: To Character, To Comfortableness, To Convenience. Это означает, что своим творением автоконструкторы хотели обеспечить клиенту максимальный комфорт и удобство, а также показать настоящий японский характер.
Daihatsu Mira Tocot — это кей-кар в классическом исполнении, собранный на DNGA-платформе. Из оттенков окраски предлагаются по большей части пастельные тона.
Автомобиль напичкан современными системами безопасности и помощи водителю. Так в частности, машина может автоматически тормозить. Также водителю вряд ли удастся резко ускориться с места, если сенсоры узрят препятствие по ходу движения до четырех метров, сзади — до двух.
Автоновинка будет продаваться дороже предыдущей версии. Так автомодель Daihatsu Mira Cocoa предлагалась в Японии от 7700 долларов, то новая автомодель доступна от 9800 долларов. А за исполнение с полным приводом нужно заплатить 11000 долларов.
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