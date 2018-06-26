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Mercedes-Benz почти завершил строительство моторного завода в Польше
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Mercedes-Benz почти завершил строительство моторного завода в Польше 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Немецкий Mercedes-Benz Cars практически полностью завершил строительные работы на новом предприятии по выпуску двигателей в польском городе Явор. На заводе будут производиться четырёхцилиндровые двигатели внутреннего сгорания и 48-вольтовые гибридные установки на их базе.
На производственной площадке будет создано 500 дополнительных рабочих мест, а общее число сотрудников предприятия перевалит за 1 000. Расширение предприятия по отношению к первоначальным планам стало возможным из-за повышенного спроса покупателей на модели с четырёхцилиндровыми бензиновыми и дизельными моторами. Производитель подчёркивает, что создаёт высокотехнологичное производство с нулевым выбросом углекислого газа.
«На углеродно-нейтральном заводе в Яворе мы будем выпускать высокоэффективные двигатели для гибридных автомобилей и легковых автомобилей на традиционных видах топлива, — сообщил Маркус Шефер, член совета Mercedes. -Строительство этого завода — это инвестиции в будущее и важная веха на пути к мобильности. Это знак нашей приверженности делу и немецко-польской дружбе».
Двигатели внутреннего сгорания с нового польского предприятия, которое начнёт работу до конца 2019 года, будут поставляться на заводы Mercedes-Benz по всему миру. ДВС из Явора станут также основой 48-вольтовых гибридных силовых установок. В процессе производства польское предприятие будет работать на электроэнергии, на 100% полученной из возобновляемых источников, что сделает его полностью «зелёным» проектом. Для транспортировки грузов будут применяться беспилотные транспортные системы, а бумажный документооборот будет полностью исключён.
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