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В Китае представили автоновинку — Geely SL
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В Китае представили автоновинку — Geely SL 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Снимки автоновинки появились в сети интернет в мае этого года. На отечественном авторынке машина будет предложена под именем Binrui. Экспортная версия будет названа Geely SL.
Есть информация, что силовое оборудование обсуждаемой автомодели будет представлено литровым турбомотором на 136 л.с., а также 1,4-литровым мотором турбо на 133 л.с.
Габаритные размеры новинки:
длина — 4,68 метра;
ширина — 1,79 метра;
высота — 1,46 метра;
колесная база — 2,67 метра.
Внешний вид новой купеобразной «четырехдверки» схож с уже представленной в России автомоделью Emgrand GT.
По мнению китайских автоэкспертов, автоновинка будет доступна на местном авторынке уже в третьем квартале этого года. На глобальном авторынке появление Geely SL стоит ожидать не ранее, чем через два-три года.
Касательно ориентировочной стоимости новинки достоверной информации пока что нет. Однако автоэксперты считают, что цена не будет ниже 119800 юаней (в рублях — около 1156000).
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