От наезда до убийства: экс-полицейский отомстил молодежи

Наезд пьяного экс-полицейского на толпу людей на Урале оказался покушением на убийство. По словам очевидцев, мужчина таким способом решил отомстить молодым людям, с которыми повздорил накануне. Как оказалось, Курницкий не первый раз попадается за рулем в нетрезвом состоянии — после инцидента, помимо обвинений в «покушении на убийство», на него завели уголовное дело и за повторное пьянство за рулем.

Резонансный инцидент произошел рано утром 24 июня в городе Полевской Свердловской области, где компания местных жителей решила отметить предстоящий День молодежи. Как изначально предполагалось, пьяный экс-полицейский Дмитрий Курницкий за рулем Toyota Land Cruiser не справился с управлением въехал в толпу молодых людей возле пивной в микрорайоне Черемушки.

Наезд попал в объектив камеры видеонаблюдения. На записи хорошо видно, как часть людей, которые были явно не готовы к такому повороту событий и спокойно отдыхали, раскидало в стороны, другие попали под колеса внедорожника.

Сбив женщину, водитель буквально подминает под себя еще двоих девушек, сидящих на лестнице у входа в здание. После случившегося мужчины кидаются к машине, пытаясь достать из нее водителя. Однако тот, заблокировав все двери, даже не отъехал от места, где буквально зажал людей.

Тогда очевидцы попытались вытащить жертв наезда своими силами: одной пострадавшей выбраться удалось. Позже свидетелям аварии удалось вытеснить бывшего стража порядка из-за руля и отогнать машину. Придавленная внедорожником девушка к этому моменту уже лежала без движения. Также на записи видно, как пассажир иномарки в оранжевой кепке вышел из машины на пару секунд, вальяжно посмотрел на происходящее и затем спокойно вернулся на пассажирское сиденье.

Водителя пытались линчевать прямо на месте, но от расправы Курницкого спасли прибывшие на место полицейские.

Как утверждает Ura.ru, полицейские демонстративно передергивали затворы пистолетов и направляли оружие на людей, чтобы охладить их пыл. Позже, возле отдела полиции, эти же сотрудники пытались отнимать телефоны у тех, кто снимал Курницкого на видео.

Дмитрий Курницкий/vk.com

ГУ МВД России по Свердловской области подтвердили, что Курницкий служил в правоохранительных органах.

«Дмитрий Курницкий действительно бывший силовик. Но он никогда не работал в полиции Полевского, — заявил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. — Он был обычным постовым в Екатеринбурге. Его уволили по отрицательным мотивам».

Более того, в родном Полевском Курницкого два раза задерживали в нетрезвом виде. Первый раз в 2015 году — тогда его лишили прав. Второй — в 2016-м — ему назначили 200 часов исправительных работ. Авария в Полевском — это уже третье серьезное нарушение бывшего силовика. Поэтому изначально в отношении водителя было возбуждено уголовное дело за повторное пьянство за рулем — ст. 264.1 УК России «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». Как сообщают СМИ, представители МВД ходатайстовали в суде об аресте виновника аварии, однако прокуратура их в этом не поддержала.

Однако позже ситуация существенно изменилась. После того как местные СМИ написали, что наезд мог быть целенаправленной попыткой убийства, делом всерьез заинтересовались в Следственном комитете . Поздно вечером 27 июня на сайте ведомства появилось сообщение о том, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело ч.3 ст.30, ст.105 УК России «Покушение на убийство».

«Согласно сообщению СМИ, повздорив, водитель внедорожника пригрозил своим оппонентам убийством, после чего направил автомобиль в группу людей. В результате произошедшего пострадали несколько человек, некоторые из них были госпитализированы», — говорится на сайте ведомства.

Однако данные о пострадавших до сих пор разнятся. Сначала сообщалось, что женщины 23 и 26 лет были доставлены в больницу: одна госпитализирована с ушибом, вторая после оказания медицинской помощи покинула лечебное учреждение. Еще две женщины и мужчина успели отскочить и не получили серьезных травм.

Позже появилась информация, что в ДТП есть еще пострадавшие. Это 21-летняя Анастасия Исупова и 28-летний Алексей Исупов. Первым Курницкий сбил именно Алексея, а позже наехал на его жену. Именно она пострадала от наезда больше всех. Как утверждает мужчина, девушке поставили диагноз только спустя два дня после происшествия — вечером 26 июня.

На сайте СК также указано, что при производстве расследования, к которому уже привлекли лучших следователей региона, в том числе будут проверены сведения о том, насколько полно и качественно была оказана медицинская помощь пострадавшим в результате происшествия.