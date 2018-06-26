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Mercedes-Benz завершает выпуск плагин-гибридных моделей
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Mercedes-Benz завершает выпуск плагин-гибридных моделей 

Auto.Today 22 минуты назад
Фото: Auto.Today
Как стало известно, немецкий производитель завершит выпуск плагин-гибридных C-Class, E-Class, S-Class и GLE. Это не означает, что Mercedes-Benz полностью исключит такие автомобили из ассортимента, а наоборот компания заменит их гибридными моделями третьего поколения, выпущенными под брендом EQ.
Новая гибридная силовая установка будет включать девятиступенчатую автоматическую коробку передач и электрический двигатель. По заявлениям Mercedes-Benz, такое оснащение предоставит внушительный запас хода в электрическом режиме от 50 до 66 километров и максимальную скорость порядка 140 км/ч. В числе первых транспортных средств, получивших технологию, окажется S-Class, который прибывает в Великобританию осенью и в США в средине следующего года. За ним последует два варианта E-Class (один с дизельным двигателем), первый из них появится до конца нынешнего года, а второй — весной 2019 года.
Грандиозные планы компании являются вполне оправданными. Mercedes-Benz давно дал понять, что электрифицированные транспортные средства — будущее автомобильной промышленности. К ним относятся гибридные, плагин-гибридные и автомобили с нулевым уровнем выбросов.
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