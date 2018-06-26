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Новая BMW 8 Series Gran Coupe: первые изображения
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Новая BMW 8 Series Gran Coupe: первые изображения 

Карельские вести 25 минут назад
Фото: Карельские вести
На днях в Сети появилось патентное изображение четырёхдверной версии новинки баварского бренда. Портал «Карельские Вести» представил, как будет выглядеть серийный автомобиль.
Возрождённая «восьмёрка» BMW была представлена в середине этого месяца. О том, что она получит четырёхдверную версию, говорит не только патентное изображение автомобиля, но и концепт M8 Gran Coupe, показанный на Женевском автосалоне в марте этого года. Серийная машина, которая, скорее всего, получит имя Gran Coupe по аналогии с концептом и моделями 4 и 6 серий, будет несколько проще внешне, но сохранит форму и габариты концепта.
Колёсная база Gran Coupe увеличится относительно двухдверной версии. Двери будут без оконных рамок, как и на купе, а линия бокового остекления немного изменится, став шире и более «оквадраченной» в задней части. Также появится выштамповка вдоль дверных ручек.
В настоящее время в России единственной моделью с кузовом Гран Купе является 4-я серия, цены на которую начинаются в отметки в 2 480 000 рублей (420i AT, 184 л.с., задний привод). «Шестёрка» же, наследником которой становится 8-я серия, снята с производства.
Напомним, ранее было представлено новое поколение популярного кроссовера BMW X5.
По материалам: www.kolesa.ru
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