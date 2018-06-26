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«Заряженный» Audi SQ8 рассекретили до премьеры
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«Заряженный» Audi SQ8 рассекретили до премьеры 

Авторамблер 22 минуты назад
Фото: Авторамблер
Дебют новинки запланирован на 2019 год.
Спортивную модификацию нового большого кроссовера Audi удалось сфотографировать без камуфляжа. На снимках, опубликованных на Motor1, видны отличия SQ8 от обычного Q8 — по-иному оформленная решетка радиатора, уменьшенный дорожный просвет и другая выхлопная система.
По предварительным данным, «горячий» SQ8 укомплектуют гибридной силовой установкой, в состав которой войдут бензиновый V6 и электромотор суммарной мощностью 470 л.с. Позже семейство Q8 пополнится сверхмощной RS-версией с 680-сильной установкой от гибридного E-Hybrid Sport Turismo.
Что же касается обычного Q8, то он дебютировал в начале июня в Китае. По габаритам Q8 превосходит Q7: длина модели составляет 4,99 м, ширина — 2 м, а высота — 1,71 м. В основе автомобиля лежит модульная платформа MLB, на которой базируется Lamborghini Urus и Bentley Bentayga. В линейку двигателей войдут V6 и V8, которые будут работать по принципу «мягкого гибрида»: электромотор помогает основному двигателю при разгоне, а при торможении переходит в режим генератора, запасая энергию в аккумуляторе.
По предварительным оценкам, в Европе автомобиль будет стоить около 110,5 тыс. евро. Сроки появления модели на российском рынке пока не названы, однако ранее новинка уже была замечена в Москве.
Фото: motor1.com
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