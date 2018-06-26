«Заряженный» Audi SQ8 рассекретили до премьеры 

Дебют новинки запланирован на 2019 год.
Спортивную модификацию нового большого кроссовера Audi удалось сфотографировать без камуфляжа. На снимках, опубликованных на Motor1, видны отличия SQ8 от обычного Q8 — по-иному оформленная решетка радиатора, уменьшенный дорожный просвет и другая выхлопная система.
По предварительным данным, «горячий» SQ8 укомплектуют гибридной силовой установкой, в состав которой войдут бензиновый V6 и электромотор суммарной мощностью 470 л.с. Позже семейство Q8 пополнится сверхмощной RS-версией с 680-сильной установкой от гибридного E-Hybrid Sport Turismo.
Что же касается обычного Q8, то он дебютировал в начале июня в Китае. По габаритам Q8 превосходит Q7: длина модели составляет 4,99 м, ширина — 2 м, а высота — 1,71 м. В основе автомобиля лежит модульная платформа MLB, на которой базируется Lamborghini Urus и Bentley Bentayga. В линейку двигателей войдут V6 и V8, которые будут работать по принципу «мягкого гибрида»: электромотор помогает основному двигателю при разгоне, а при торможении переходит в режим генератора, запасая энергию в аккумуляторе.
По предварительным оценкам, в Европе автомобиль будет стоить около 110,5 тыс. евро. Сроки появления модели на российском рынке пока не названы, однако ранее новинка уже была замечена в Москве.
Фото: motor1.com