Mamba GT3 — самый быстрый хардкорный M4

Проект Mamba GT3 поразил воображение уже несколько лет назад в виде рендеров, но только сейчас воплотился в металле. Спасибо говорим Hoffy Automobile!

Hoffy Automobile выводит в свет нереально крутой аппарат. Это широченный Mamba GT3! В основе лежит BMW M4. Итоговый результат является одним из самых агрессивных тюнинго-апгрейдов для M4 на сегодняшний день.

Большинство кузовных панелей были заменены или сильно изменены. Весь обвес выполнен в стилистике гоночной техники DTM/GTE. Практически всё сделано из пластика, армированного карбоном.

В ходе работы тюнер дал купе новые передние и задние бамперы, эффектные боковые «юбки». У баварского «скакуна» OLED-фонари сзади, боковые зеркала из углеродного волокна и 21-дюймовые диски, обутые в шины Pirelli P Zero Nero.

Интерьер зашили почти полностью материалом Alcantara, поставили гоночные сиденья, звуковой систему, сделанную на заказ.

Самое большое потрясение происходит под капотом, где рядная «турбошестёрка» объёмом 3,0 литра теперь даёт 750 лошадиных сил. Такое и M4 GTS не снилось! Плюс ещё «робот» модифицировали, а также выхлопную систему Eisenmann GT Pro Race и новую подвеску не забываем выделить.