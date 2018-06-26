Автомобиль, которого не было: универсал «Лада Самара Кросс»

Белорусский дизайнер Артём Халько опубликовал рисунок необычного автомобиля — универсала семейства ВАЗ-2108/2109.

Конечно, такого автомобиля никогда не существовало: в семействе " Лада Самара" выпускались только хэтчбеки 2108 и 2109, седаны 21099, а также мелкосерийные кабриолеты для европейского рынка. Версии с кузовом универсал были у тольяттинской «классики» и десятого семейства. Но как бы могла выглядеть грузопассажирская «Самара»?

Артём Халько даёт ответ на этот вопрос. Придуманный им автомобиль выглядит правдоподобно: проработанный дизайн задней части кузова, внимание к деталям и никаких следов «фотошопа». Более того, показанная на иллюстрации машина по последней моде стала кросс-универсалом благодаря увеличенному дорожному просвету и пластиковым накладкам по периметру кузова.

Недавно мы публиковали рисунки универсала ГАЗ-24 «Волга» в современном прочтении.