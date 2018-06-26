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Под новую волну отзыва попали Mercedes C-Class и E-Class
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Под новую волну отзыва попали Mercedes C-Class и E-Class 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Нарекания вызвала ненадежная фиксация спинок кресел.
Как сообщает Росстандарт, из-за обнаружившегося дефекта в ремонт отправят 362 автомобиля, которые были проданы с 2017 по 2018 год. В этих Mercedes C-Class и E-Class спинки обоих передних сидений с правой стороны могут быть не зафиксированы.
В рамках отзыва машины проверят и, при необходимости, заменят рамы спинок.
Напомним, это уже седьмая ремонтная кампания для производителя в России с начала года. В январе компания объявила о сервисной акции для 9 тыс. машин из-за аналогичного дефекта подушки, в марте также из-за некорректно работающих подушек в ремонт направили 12 371 автомобиль. Корме того, весной отозвали 72 "Мерседеса" из-за ремней безопасности и еще более 30 тысяч — вновь из-за подушек. В мае стало известно о ремонтной кампании 70 спорткаров Mercedes-AMG GT из-за вероятного заклинивания ремня безопасности в петле, а в июне — о 1,7 тысячи «Спринтеров», в которых нашли заводской брак. Последний отзыв был анонсирован 15 июня: тогда из-за подушек безопасности отозвали 9 281 экземпляр A-, B-, C-Class, а также CLA, GLA и GLC.
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