Под новую волну отзыва попали Mercedes C-Class и E-Class

Нарекания вызвала ненадежная фиксация спинок кресел.

Как сообщает Росстандарт, из-за обнаружившегося дефекта в ремонт отправят 362 автомобиля, которые были проданы с 2017 по 2018 год. В этих Mercedes C-Class и E-Class спинки обоих передних сидений с правой стороны могут быть не зафиксированы.

В рамках отзыва машины проверят и, при необходимости, заменят рамы спинок.