Suzuki продала рекордное количество минивэнов Every 

Фактически, только в Японии (которая является основным рынком модели), Suzuki продала три миллиона Every/Carry. Это включает каждую из версий автомобиля в различных отделках, начиная с первого поколения, выпущенного еще в 1964 году.
На данный момент трех миллионов вполне достаточно, дабы назвать Every (Carry) самым продаваемым транспортным средством в мире. Для примера Toyota продала более 40 миллионов Corolla, правда во всем мире, а не только в Японии. В то время как Porsche реализовал «только» миллион 911 и это стало самой популярной моделью компании. Не менее впечатляющим фактом является быстрое наращивание производства Suzuki на протяжении минувших десятилетий. Корпорации потребовалось 27 лет (с 1964 по 1991 год), чтобы достигнуть миллионного результата Carry в Японии и всего за пятнадцать лет (с 1991 по 2006 год) продал вторую миллионную долю, и теперь для получения третьего миллиона потребовалась всего двенадцать лет. В любом случае, японский производитель делает огромные ставки на Every, занимающую лидирую позицию на местном рынке.